Надявам се да липсвам на някого като умра. Не искам да ида в Ада

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп, той ги изрече в предаването "60 минути" на CBS. С уточнение, че свършил добра работа като държавен глава на Съединените щати - ОЩЕ: Как така забогатяхте с още 3 млрд. долара като президент: Челен сблъсък за Тръмп (ВИДЕО)
Q: What do you think happens when you die? Trump: Well, I hope I'm missed. https://t.co/JnBohzeIJr— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026
И още - на въпрос дали мисли, че ще иде в Рая, отговорът беше, че се надява и че не иска да иде в Ада - ОЩЕ: "Просто се шегувах": Тръмп за идеята шефът на ММА да му стане говорител (ВИДЕО)
Trump: I don't want to go to hell. I hope I go to heaven. https://t.co/sUDawSUiBL— Clash Report (@clashreport) November 8, 2026
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