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Надявам се да липсвам на някого като умра. Не искам да ида в Ада

09 ноември 2026, 7:08 часа 855 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Надявам се да липсвам на някого като умра. Не искам да ида в Ада

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп, той ги изрече в предаването "60 минути" на CBS. С уточнение, че свършил добра работа като държавен глава на Съединените щати - ОЩЕ: Как така забогатяхте с още 3 млрд. долара като президент: Челен сблъсък за Тръмп (ВИДЕО)

И още - на въпрос дали мисли, че ще иде в Рая, отговорът беше, че се надява и че не иска да иде в Ада - ОЩЕ: "Просто се шегувах": Тръмп за идеята шефът на ММА да му стане говорител (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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