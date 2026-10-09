Войната в Украйна:

В Брюксел ясно посочват Русия. От Анкара набират Путин по телефона. В София чакат морето да проговори

09 октомври 2026, 12:11 часа 1004 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
В Брюксел ясно посочват Русия. От Анкара набират Путин по телефона. В София чакат морето да проговори

В Брюксел ясно посочват Русия. От Анкара набират Путин по телефона. В София чакат морето да проговори. 

Така Даниел Митов от ГЕРБ обобщи ситуацията от последните дни след ударените от дронове кораби в Черно море.

"Антонио Коща назовава Русия изрично в писмото си до европейските лидери, заради все по-безразсъдното ѝ поведение и хибридните атаки в Европа. Говорителят на Европейския съвет пред БНР свързва предстоящото обсъждане с атаките срещу кораби край България и Румъния. На 7 октомври Ердоган постави въпроса за безопасността на корабоплаването в Черно море пряко пред Путин. Разговорът показва, че за да адресираш отговорността не е необходимо първо да се намери сериен номер на морското дъно. А българският премиер и правителството му продължават да описват последиците от войната така, сякаш тя е атмосферно явление. Нахлула е някаква нестабилност, появили са се дронове, потънали са кораби. Само руската агресия не намира място в изречението", написа Митов.

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Според него разследването е необходимо и доказателствата са важни. "Но държавата разполага със служби, партньори и възможности за анализ. Когато данните го позволяват има утвърдени дипломатически формули. А данните са достатъчно, за да се направи заявка за отговорността. Между окончателното доказване и политическото мълчание има място за обоснована оценка", заяви той.

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"Накрая ще ни обяснят, че Черно море е много тъмно и надписите по отломките не се четат. А въпросът за руската отговорност ще бъде оставен да потъне заедно с тях. Когато агресорът не плаща цена за действията си, това му отваря вратите за още по-безотговорни провокации в собственото ни пространство за сигурност. Отломките може да са на дъното. Отговорността на българското правителство е тук, на повърхността - да назове ясно руската агресия като източник на регионалната несигурност, да установи извършителя на конкретното нападение и да осигури защита със съюзниците ни", завърши Митов.

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Цитати Цитат цитати ударени кораби Черно море
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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