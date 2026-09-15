Кабинетът "Радев":

Близките в крайна сметка са жертви и изглеждаше странна тази война

15 септември 2026, 6:23 часа 426 прочитания 0 коментара
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Близките в крайна сметка са жертви и изглеждаше странна тази война

Думите са на водещия на сутрешния блок на Нова телевизия Виктор Николаев и те се отнасят до скандалната (засега последна хронологично) пресконференция за случая "Петрохан-Околчица". Специално Николаев и екранната му партньорка Мира Иванова изразиха учудване от държанието на криминалния психолог Росен Йорданов, което направи много сериозно впечатление - той използваше остри реплики при твърдения и възражения от родини на шестимата, загубили живота си в този случай, както и към колегата ни Владимир Йончев от OFFNews - ОЩЕ: Едно оръжие, изстрели от упор и въпроси около интимни следи: Съдебен лекар разкри детайли за трагедията на Околчица

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Петрохан Виктор Николаев цитати връх Околчица
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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