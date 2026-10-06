Големи имена влизат в кухнята на EDEN тази есен

Илиан Кустев, Георги Бойковски и Марианна Александрова са част от октомврийската програма на ресторанта в Пловдив

През октомври пловдивският ресторант EDEN събира гост-готвачи с различен професионален опит и собствен почерк. Есенната програма на ресторанта включва авторски менюта, Sunday Signature брънчове и специални вечери, създадени съвместно с постоянния екип на EDEN.

Първата среща е на 11 октомври с Илиан Кустев, водещ журито на MasterChef. Гостуването му е част от Sunday Signature - авторските недели на EDEN, в които специалното меню върви заедно със среща с неговия създател.

На 14 октомври в EDEN гостува Георги Бойковски. Професионалният му път включва работа като главен сладкар в мадридския DiverXO, отличен с три звезди „Мишлен“, както и опит в Noma в Копенхаген. В Пловдив той ще представи специално дегустационно събитие, посветено на десерта и вдъхновено от природата и българските вкусове. Вечерта се разработва в партньорство с The Macallan.

На 25 октомври Sunday Signature продължава с Марианна Александрова, победител в осмия сезон на MasterChef. Менюто ѝ е вдъхновено от близо двувековни рецепти от Варна, които тя ще представи през съвременен авторски прочит – посока, свързана и с победното ѝ представяне в телевизионния формат.

Октомврийската програма завършва на 31 октомври с тематична Halloween вечер и специално меню.

Във всяко от събитията гост-готвачите работят заедно с екипа на EDEN. Форматът е замислен като професионален обмен, в който различни техники, идеи и подходи влизат в кухнята на ресторанта и могат да продължат да се развиват и след конкретното гостуване.

Винените съчетания също са част от програмата, като селекцията следва конкретните ястия, стила на виното и личните предпочитания на гостите.

С октомврийската програма EDEN продължава серията си от гост-готвачи, авторски формати и международни кулинарни колаборации. Нови гостувания ще бъдат обявявани и през следващите месеци като част от сезонния календар на ресторанта.