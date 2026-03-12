Katarzyna Estate триумфира на Mundus Vini 2026 с титлата „Best Producer Bulgaria“ и осем медала

Katarzyna Estate отново е отличена с престижната награда „Best Producer Bulgaria“ на международния винен конкурс Mundus Vini Spring Tasting 2026. Отличието се присъжда на производителя с най-високи резултати сред българските участници и е признание за последователното качество и силното международно представяне на избата. Това е втора поредна година, в която Katarzyna Estate получава това признание, затвърждавайки позицията си сред водещите имена в българското и международното винопроизводство.

На пролетното издание на конкурса през 2026 година вината на Katarzyna Estate спечелиха общо осем отличия. Това впечатляващо представяне е поредно доказателство за устойчивото качество, последователния стил и професионализма на екипа на избата.

Със златен медал бяха отличени Cheval de Katarzyna Merlot 2024, Cheval de Katarzyna Rubin 2024, Contemplations Merlot & Malbec 2024, Encore Syrah 2023 и Katarzyna Merlot 2023. Сребърни медали получиха Question Mark Gold 2022, Katarzyna Ballade 2020 и Katarzyna Reserva 2020

С наградата „Best Producer Bulgaria“ Katarzyna Estate още веднъж подчертава своята роля като еталон за качество в България, доказвайки безкомпромисния контрол във всеки етап от производствения процес и утвърждавайки избата на националната и международната винени сцени.

Допълнително признание за дългогодишния успех на Katarzyna Estate идва и по повод 25-годишнината на международния конкурс Mundus Vini. В рамките на юбилейното издание избата получава специална награда, която отличава най-успешните компании, участвали в конкурса през последния четвърт век. Отличието се присъжда на производители, които с непрекъснатите си постижения са сред акцентите в 25-годишната история на конкурса и е израз на най-висока благодарност от страна на организаторите за приноса, който винарните оказват за имиджа на Mundus Vini. Наградата ще бъде връчена на специална церемония на 16 март в рамките на изложението ProWein Düsseldorf.

Mundus Vini Spring Tasting 2026, което отбелязва своето 38-о издание, е един от най-престижните винени конкурси в света. Всяка година международното жури дегустира хиляди вина от десетки държави. Основан през 2000 година от Meininger Verlag, най-старото специализирано издателство за вино в Германия, конкурсът събира водещи международни винени специалисти и експерти. Дегустациите се провеждат по строга методология и при високи професионални стандарти, което гарантира обективност, прозрачност и международно признание за отличените вина.

„За нас е огромна чест да видим за пореден път нашите вина, оценени от водещи международни експерти. Тези награди са резултат от дългогодишен труд, отдаденост и страст към създаването на вина с уникален характер“, споделят от екипа на Katarzyna Estate.

Успехът на Katarzyna Estate на Mundus Vini Spring Tasting 2026 е още едно доказателство, че българското вино уверено заема своето място на световната сцена. Отличията не само повишават международния престиж на избата, но и допринасят за утвърждаването на България като страна с богати традиции и модерен подход във винопроизводството.

С тези постижения Katarzyna Estate не просто потвърждава водещата си позиция в България, а ясно заявява ролята си на символ на модерното българско винопроизводство, съчетаващо традиция, иновации и устойчив стремеж към съвършенство.