Товарен камион се преобърна в дере, шофьорът е в тежко състояние, съобщават от ОДМВР-Видин. На 24 ноември около 9.40 часа, на главен път Е-79 в землището на с. Ружинци, 51-годишен водач на товарен автомобил „Волво“ с видинска регистрация, движейки се с несъобразена скорост напуска пътното платно и се преобръща в дере вдясно от пътя. Още: Внимание задръстване: Камион се преобърна на натоварена магистрала

Шофьорът – в тежко състояние, е бил настанен в отделението по реанимация на видинската болница. По случая е образувано досъдебно производство. Още: Шофьорът на тира от катастрофата на автомагистрала "Тракия" е задържан за 72 часа