На чисто с Kärcher: Black Week с 25% отстъпка за най-мощните уреди

Черен петък наближава! И както всички останали, и ние сме свикнали да го свързваме предимно с хаос: тълпи, навалици, препълнени кошници и покупки, от които дори не сме сигурни, че имаме нужда. Но тази година, вместо да се лутаме, изгубени в суматохата, смело тръгваме в съвсем друга посока. И избираме реда. Нека се подготвим спокойно за предстоящите зимни дни, да разтребим, подредим и да започнем на чисто – с Kärcher.

Black Week е тук със страхотни оферти – цели 25% отстъпка на продуктите Signature Line в периода 14.11. до 24.11. включително. Това са най-мощните и иновативни уреди на марката, а доказателство за това е, че носят оригиналния подпис на основателя на компанията Алфред Керхер. Така имаме шанса да си подарим всичко, което ни е нужно за един добре поддържан и уютен дом, и то на добри цени. Защото, нека си признаем, няма по-хубаво усещане от това да подредиш света около себе си и да посрещнеш новия сезон с чистота и блясък във всеки ъгъл.

FC 8 Smart Signature Line – срещу всички сухи и мокри замърсявания

Първата стъпка към промяната винаги е нелека. Но с уредът за почистване на твърди подове FC 8 Smart Signature Line няма нищо, което може да ни уплаши – благодарение на 4-ролковата технология, той премахва всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания без изобщо да се налага да минаваме предварително с прахосмукачка. Иновативните LED светлини в почистващата глава не оставят нито една прашинка незабелязана, а специалните филтри осигуряват добро улавяне на космите. Така спестяваме огромно количество време и усилия, а подът – и настроението ни – блестят по-ярко от всякога.

VC 7 Signature Line: сензорна технология и висока маневреност

След като сме сигурни, че подът е перфектен, идва ред и на детайлите – малките ъгълчета, където прахта най-често обича да се спотайва. Тук на помощ идва прахосмукачката VC 7 Signature Line, която поставя нови стандарти в чистенето. Изключителната ѝ маневреност прави придвижването под мебели много лесно, а сензорната технология за прах автоматично открива местата, които имат нужда от повече внимание. Най-хубавото е наличието на втора батерия – така VC 7 Signature Line винаги е насреща и готова за употреба, за да съдейства на всяко домакинство.

SE 6 Signature Line – за чисти текстилни повърхности

Ако пък имаме домашни любимци, то добре знаем, че едни от най-трудните обекти за чистене са именно текстилните повърхности. Перящата смукачка SE 6 Signature Line е уредът, който безпроблемно връща свежестта на дивани, килими и тапицерии, премахвайки онези замърсявания, които може и да не се виждат, но определено се усещат. Изпитаната технология на Kärcher позволява почистване на влакната в дълбочина, а след това всичко изглежда като ново – меко, чисто и готово за уютни зимни вечери с чаша чай и топло одеяло.

SC 5 Deluxe Signature Line: чистота без химикали и препарати

И тъй като започваме на чисто, задължително трябва да навлезем в дълбочина, особено в кухнята и банята. Решението идва с парочистачката SC 5 Deluxe Signature Line, която се справя с всякаква мръсотия и най-упоритите петна, и то без използването на вредни химикали и препарати. Благодарение на функцията VapoHydro, която може да се използва за включване на гореща вода в допълнение към парата, дезинфекцираме без усилие и оставяме след себе си чисти повърхности. Подвижният резервоар се пълни постоянно, което гарантира непрекъсната работа, а резултатът е впечатляващ.

WV 7 Signature Line – еталон в почистването на прозорци

Най-накрая стигаме и до финалният щрих – онзи безценен момент, в който усилията ни се отплащат и всичко заблестява. WV 7 Signature Line е истински еталон в уредите за почистване на прозорци. Елегантният му дизайн и изсмукването на водата позволяват безупречно почистване на прозорци, огледала, душ кабини и дори плочки – без капки и следи, само кристална чистота.

Всички тези уреди, заедно с още много страхотни предложения, може да разгледате тук.