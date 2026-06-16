Pandora отбелязва 15 години в България с имперсивна инсталация "Най-ценният подарък си Ти"

През юни 2026 г. международният бижутериен бранд Pandora празнува 15 години в България - не просто като юбилей на бранда, а като празник на хората, историите и емоциите, които са част от това пътуване.

История, която продължава

Историята на Pandora у нас започва през 2011 г. с откриването на първия магазин в Mall of Sofia. Днес брандът има над 20 магазина в страната, онлайн магазин с национално покритие и екип от повече от 100 души. Зад развитието на Pandora в България стои и силен локален мениджърски екип, като значителна част от неговите членове са част от компанията повече от десетилетие – доказателство за устойчивата култура и дългосрочната визия на бранда.

През всички тези години Pandora следва една проста, но важна мисия - да бъде част от най-специалните моменти в живота на хората. Защото Pandora никога не е била просто бранд за бижута. Зад всяко бижу стои история, а зад всяка история - емоция. Любов, благодарност, приятелство, ново начало, мечта, която се сбъдва. В продължение на 15 години брандът има привилегията да присъства в най-личните и красиви поводи на своите български клиенти и да превръща моментите в спомени, които остават завинаги.

Повече за инициативата "Най-ценният подарък си Ти"

Именно тази идея стои в основата на юбилейната инициатива "Най-ценният подарък си Ти". По повод своята 15-годишнина Pandora ще създаде специално имерсивно бранд пространство в Sofia Ring Mall, което превръща търговската площ в гигантски подарък Pandora – символ на жеста, емоцията и смисъла, които стоят зад всяко подаряване. Още с влизането посетителите ще преминават през специално оформен вход, сякаш навлизат в самия акт на подаряването. В сърцето на пространството ще бъде разположена впечатляваща огледална кутия, в която посетителите могат буквално да влязат. Огледални повърхности, триизмерни елементи, вдъхновени от емблематичните талисмани на Pandora, и множество сребърни балони в постоянно движение ще създават усещане за безкрайност от отражения, спомени и емоции.

Посетителят няма да бъде просто наблюдател. Той ще се превърне в центъра на преживяването. Защото най-ценният подарък не е това, което подаряваме. Най-ценният подарък са хората, с които споделяме най-важните си моменти.

Чрез тази инсталация Pandora отправя послание към всички, които през последните 15 години са били част от историята на бранда в страната– клиенти, служители, партньори и приятели. Хората, които превръщат всяко бижу в носител на лично значение.

Промоционални инициативи

Празничният месец ще продължи до 30-ти юни във всички магазини Pandora в страната със специалните промоционални инициативи "15 години блясък" и "15 години Моменти" - създадени като жест на благодарност към общността, която е част от историята на бранда вече 15 години.





През годините в България Pandora оставя своя отпечатък и извън света на бижутата. Компанията реализира редица социални и благотворителни инициативи, включително кампании в партньорство с фондация Emprove в подкрепа на жени жертви на насилие, както и инициативата "Бъди любов. Дари любов" в подкрепа на животни в нужда. Брандът е сред пионерите в организирането на мащабни lifestyle и fashion събития в България, сред които националното турне "Оцвети всичко, което обичаш" и проектът Winter Love Story. В продължение на години компанията е и създател на специалната категория "Послание във времето" в рамките на церемонията "Жена на годината", отличаваща жени с изключителен принос към обществото и значими каузи.

Петнадесет години след откриването на първия си магазин в България Pandora продължава да вярва в една проста истина: Най-ценните моменти не могат да бъдат опаковани. Защото най-ценният подарък винаги са хората, с които ги споделяме.

Pandora кани всички да станат част от юбилейното преживяване "Най-ценният подарък си ти" от 19.06. до 28.06.2026 в Sofia Ring Mall и да се потопят в свят от отражения, спомени и емоции. Инсталацията ще бъде отворена за посетители в делнични дни от 17:00 до 20:00 ч., а през уикендите - от 12:00 до 20:00 ч. Заповядайте, за да откриете най-важното послание на юбилея - че най-ценният подарък никога не е самият подарък, а човекът, с когото споделяме своите най-специални моменти.