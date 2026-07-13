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Жените или мъжете понасят по-тежко жегите?

13 юли 2026, 14:40 часа 591 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Жените или мъжете понасят по-тежко жегите?

Горещото време натоварва по-силно женския организъм отколкото мъжкия и може да има по-голямо въздействие върху сърцето и кръвоносните съдове. Това съобщи BBC, цитирайки Нигат Ариф, лекар от Националната здравна служба (NHS), и Кат Пиньо-Гомес, експерт в Института за глобално здраве към Университетския колеж в Лондон. Според експертите жените са по-малко способни да се охладят в горещо време: те започват да се потят по-късно от мъжете, а хормоналните промени по време на менструалния цикъл, бременността, кърменето, перименопаузата и менопаузата допълнително нарушават терморегулацията. Това увеличава риска от прегряване, дехидратация и топлинно изтощение.

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Хормоналните промени

Жегата може да бъде особено трудна за понасяне по време на менструация. Лекарите отдават това на промени в нивата на естроген и прогестерон, както и на загуба на желязо, което увеличава слабостта, замаяността и стреса върху сърдечно-съдовата система.

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Освен това жените по време на перименопауза и менопауза са еднакво уязвими. Поради намалените нива на естроген, те често изпитват горещи вълни и нощно изпотяване, които стават по-интензивни в горещо време. Същото може да се случи и при жени с химическа или хирургична менопауза, която е предизвикана от лечение на хормонозависими видове рак и тежки гинекологични състояния, включително ендометриоза.

Бременните

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Бременните жени са специална рискова група. Изследванията показват, че по време на бременност е по-трудно за тялото да поддържа нормална телесна температура поради засилен метаболизъм, повишени нужди от течности и допълнително натоварване на сърцето. Топлинният стрес също може да увеличи риска от усложнения при бременност.

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Експертите препоръчват жените да пият повече вода в горещо време, да избягват физическа активност през деня, да използват охлаждащи продукти и да следят отблизо благосъстоянието си. Те също така призоваха работодателите и властите да вземат предвид въздействието на екстремните горещини върху здравето на жените. 

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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