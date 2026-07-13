Сами преследват мишената: Германия с рекордна поръчка за 50 000 дрона за Украйна

Германия отпуска на Украйна финансова помощ за закупуването на 50 000 бойни дрона. Това е една от най-големите украински поръчки на дронове, финансирани от западно правителство. Финансираната от Германия поръчка включва дронове "Шрайк" (Shrike), произвеждани от големия украински производител "Скайфол" (SkyFall) и оборудвани със софтуер от американската компания за отбранителни технологии "Аутерион" (Auterion). Това са дронове с управление "от първо лице", които могат автономно да проследяват и поразяват движещи се обекти в последната фаза на полета.

Изпълнителният директор на "Аутерион" Лоренц Майер заяви, че договорът възлиза на около 90 милиона евро, цитира го Ройтерс. По думите му, част от дроновете вече са доставени на украинското правителство, а останалите трябва да бъдат изпратени през тази година.

"Скайфол" потвърди участието на Германия в поръчката, но посочи, че компанията не може да оповестява подробности. Германското министерство на отбраната е отказало коментар от съображения за сигурност.

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Дроновете "Шрайк" не са скъпи и украинската армия ги използва от 2023 г. В последно време те станаха обект на международен интерес. Версия, наречена "Шрайк" 10-Ф, която е съвместно произвеждана от "Скайфол" и британската компания "Скайкътър" (Skycutter), се класира на първо място в първия етап от организирани от Пентагона конкурсни изпитания, в които участват редица производители на отбранително оборудване. Изпитанията са част от инициатива на стойност 1,1 милиарда долара за поръчката на стотици хиляди дронове камикадзе.

Майер каза, че тази година "Аутерион" помага за доставката на общо 100 000 дрона за Украйна в сътрудничество с различни производители на хардуер и с финансовата подкрепа на няколко западни правителства. Това включва и договор с Пентагона на стойност 50 милиона долара за доставка на 33 000 дрона, които "вече са доставени в Украйна".

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