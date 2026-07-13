Макрон: Франция и Европа са готови да защитават свободата и правото и с кръв

Франция и Европа са готови да защитават свободата и правото и с кръв, ако се наложи. Това заяви френският президент Еманюел Макрон в рамките на традиционната си реч, адресирана до въоръжените сили, преди националния празник на Франция, който се отбелязва на 14 юли. "Европа се превръща в сила. Посланието, което изпращаме на света, е следното - да, мирът е нашата цел, но ние ценим свободата и правото. И винаги сме готови да се сражаваме, за да ги защитаваме, ако е необходимо, готови сме да пролеем и кръвта си", каза френският лидер.

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"Увеличаването на бюджетите за отбрана от идването ми на власт през 2017 г. е едно изпълнено обещание", каза още Макрон, като отбеляза, че целта е била превъоръжаването на Франция.

"През 2017 г. ви обещах, че бюджетът за отбрана ще бъде увеличен, че задълженията ще бъдат изпълнени и че Франция и войските ѝ ще са на висотата на задълженията и отговорностите си. Обещанието е спазено, фактите са налице и историята ще се произнесе", изтъкна той.