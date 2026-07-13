Легендарната сонда на НАСА се „събуди“ в космоса: Какво видя на ръба на Слънчевата система

Космическият апарат „Нови хоризонти“ на НАСА, първата сонда, изследвала Плутон отблизо, успешно се „събуди“ след близо година в режим на хибернация. Учените сега очакват нови данни, които биха могли да помогнат за по-доброто разбиране на структурата на външните части на Слънчевата система и процесите на нейното формиране, съобщава The Independent.

Космическият апарат „Нови хоризонти“ на НАСА

Космическият апарат на стойност 780,6 милиона долара в момента се намира на приблизително 9,6 милиарда километра от Земята. Той продължава да изследва пояса на Кайпер, отдалечен регион на Слънчевата система, където се намират едни от най-старите небесни обекти.

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По време на дълги полети, New Horizons редовно влиза в режим на хибернация, за да пести ресурси, като същевременно продължава да натрупва информация. Последният му период на хибернация е продължил 321 дни, завършвайки на 23 юни. НАСА съобщи, че пробуждането е било успешно.

„Всеки доклад за състоянието по време на този период на хибернация беше „зелен“, което означава, че всичко е било наред на борда на New Horizons всяка седмица“, каза мениджърът на мисията Алис Боуман от Лабораторията по приложна физика на Университета Джонс Хопкинс.

В близко бъдеще специалистите ще получат пълна информация за техническото състояние на космическия кораб, след което ще започне предаването на научни данни от неговите инструменти.

По-специално, детекторът за космически прах Venetia Burney Student Dust Counter, научноизследователският спектрометър за енергийни частици Pluto и инструментът за измерване на слънчевия вятър ще възобновят работа.

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След около три седмици ще бъде изстрелян и ултравиолетовият спектрограф Alice, който ще изучава разпределението на водородния газ във външната хелиосфера – регионът около Слънчевата система.

В същото време инженерите на НАСА завършват софтуерна актуализация на космическия кораб, което би трябвало да опрости бъдещата му поддръжка. Тестването на новата версия ще продължи до края на годината.

Сондата „Нови хоризонти“ е изстреляна през януари 2006 г. и беше най-бързият космически кораб, изстрелван някога. През юли 2015 г. тя направи исторически прелет покрай Плутон, предавайки за първи път подробни изображения на планетата джудже.

През 2019 г. космическият апарат достигна Арокот в пояса на Кайпер, превръщайки се в най-далечното небесно тяло, изследвано някога от близко разстояние. По време на мисията си, New Horizons прелетя и покрай Юпитер, правейки подробни снимки на неговите луни и събирайки информация за външната област на слънчевата атмосфера – хелиосферата.

Очаква се космическият апарат да продължи да работи поне до края на това десетилетие, помагайки на учените да изследват най-отдалечените кътчета на Слънчевата система.

Междувременно стана ясно, че НАСА търси доброволци, готови да прекарат една година, живеейки и работейки в изолация. Това проучване има за цел да разбере какво може да се случи с екипажите при бъдещи мисии до Луната или Марс.

Експериментът за симулация на изолация ще се проведе в два изолирани жилищни модула. НАСА не е уточнила дали участниците ще могат да поддържат дори ограничен контакт с външния свят, но се установяват физически и образователни изисквания, както и процес на подбор, който ще продължи няколко дни. Процесът на подбор ще включва и психологическа оценка.

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