Седемте чудеса на пролетното почистване: Yellow week с Kärcher

Сякаш след безкрайно чакане, пролетта най-сетне е тук. Под нейните упътвания градът постепенно сменя цветовете си, въздухът е по-лек, а дните стават по-дълги, светли и изпълнени с усещане за движение и динамика.

И макар и зимата вече официално да ни освободи от своята студена прегръдка, следите от нея все още личат. Както всяка година се е настанила дълбоко и упорито – в ъглите, по рафтовете и прозорците, на терасата и на всички други места, на които досега сме забравяли да погледнем. Точно затова има нещо още по-удовлетворяващо в първото голямо пролетно почистване. Не само защото наблюдаваме как домът бавно се събужда от своя зимен сън, а защото с всяко измито стъкло и искряща повърхност усещаме как подреждаме и вътре в себе си. Забравяме за меланхолията, зареждаме се с надежда и се приготвяме да започнем начисто.

В такъв момент повече от всякога се нуждаем от истински специалист по чистотата като Kärcher. Технологиите им от години са символ на ефективно и безкомпромисно почистване, а пролетта е идеалният повод да се възползваме от тях. От 27.03 до 09.04 тече специалната седмица Yellow Week, в която част от най-популярните им уреди са на специални цени. С тях освежаването на дома става по-лесно и достъпно, а голямото пролетно почистване се превръща от тежко задължение в една по-бърза и дори удовлетворяваща задача, с която смело да се захванем.

Прахосмукачка VC 7 Signature Line

Не преувеличваме, когато казваме, че безжичната прахосмукачка VC 7 Signature Line на Kärcher е най-добрият приятел на всяко домакинство. С мощната си всмукателна сила и интелигентния сензор за прах, който автоматично регулира мощността, тя прави ежедневното почистване значително по-бързо и ефективно. Леката конструкция и разнообразните приставки позволяват без усилие да достигнем както дори до най-тесните ъгли, където зимният прах се задържа най-упорито.

Перяща прахосмукачка SE 6 Signature Line

Когато става въпрос за пролетно освежаване на килими, тапицерия и матраци, перящата прахосмукачка SE 6 Signature Line е един идеален избор. Тя не просто премахва повърхностната мръсотия, а изтегля замърсяванията от дълбочина, връщайки свежия вид на текстилните повърхности. Системата с 2 резервоара позволява удобно пренасяне и съхранение, а технологията за екстракция чрез разпръскване гарантира чудесни резултати, особено за домакинства с животни или хора с алергии.

Уред за почистване на прозорци WV 7 Signature Line

Макар и пролетните лъчи безспорно да са най-красивите, те могат да бъдат и най-безпощадните – особено към мръсните прозорци. Насреща е уредът за почистване WV 7 Signature Line, който действа върху всякакви гладки повърхности като прозорци, плочки, огледала или душ кабини. Благодарение на вакуумното изсмукване на водата стъклата остават безупречни само с едно минаване, без капки и следи. Резултатът е искрящи прозорци и повече естествена светлина у дома, и то три пъти по-бързо в сравнение с обичайните методи.

Безкабелнa прахосмукачка за сухо и мокро почистване FCV 2 Natural

Ако искате домът ви да изглежда безупречен, без да отделяте часове за почистване, безкабелната прахосмукачка за сухо и мокро почистване FCV 2 Natural е вашият незаменим помощник. Тя съчетава няколко задачи в една – събира праха, измива и изсушава, което я прави особено практична за бързо освежаване на подове и килими след зимния сезон. Освен че гарантира перфектни резултати, технологията Hygienic!Spin с до 500 оборота на ролката в минута елиминира до 99 процента от бактериите.

Парочистачка SC 5 Deluxe Signature Line

Колкото и да е важно да поддържаме дома си чист, не бива да подценяваме и влиянието на химикалите. В такъв случай решението е парочистачката SC 5 Deluxe Signature Line – тя използва гореща пара, за да премахва мазнини, бактерии и засъхнали замърсявания. Освен че подвижният ѝ резервоар пести време, тя позволява да поддържаме дома си чист без излишни химикали – нещо много ценно в пространства като кухнята и банята, където хигиената е от първостепенно значение.

Прахосмукачки робот RCV 5

Роботизираната прахосмукачка RCV 5 е решение за онези дни, в които времето не достига, но желанието за чист дом остава. Благодарение на модерната навигационна система и възможността за планиране чрез мобилно приложение, почистването се превръща в почти незабележим процес. Тя се ориентира прецизно в помещенията и почиства систематично, без да пропуска зони, а двойната лазерна система с камера открива и избягва всякакви препятствия като кабели, чорапи или обувки.

Сухо/мокро смукачка WD 3 P V-17/4/20

И тъй като всяко пролетно почистване трябва да бъде в дълбочина, не бива да пропускаме и другите помещения. Прахосмукачката WD 3 P V-17/4/20 е създадена за по-тежки и разнообразни задачи – от почистване на мазета и гаражи до събиране на вода и груби отпадъци. С мощния си мотор и устойчивия контейнер от 17 л, тя е надежден избор за хората, които искат да подредят не само жилището, но и всички други зони около него, които също имат нужда от пролетно освежаване.

Всички уреди можете да разгледате тук и да си подарите едно лесно и ефективно пролетно почистване с Kärcher.