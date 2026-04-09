Червено море е пресъхнало напълно преди 6,2 млн. години: Как се е появило отново

Учени от Университета за наука и технологии „Крал Абдула“ са доказали, че преди около 6,2 милиона години Червено море е пресъхнало напълно и след това внезапно се е напълнило с вода от Индийския океан.

Резултатите от изследването им позволиха да определят точно времето на драматичното събитие, което трансформира Червено море, според Phys. Използвайки сеизмични изображения, данни за микрофосили и геохимични методи за датиране, изследователите показаха, че масивните промени са настъпили за приблизително 100 000 години - миг на око за голямо геоложко събитие.

Пресъхването и повторната поява на Червено море

Учените съобщават, че Червено море, преди това свързано със Средиземно море, се е превърнало в празен, изпълнен със сол басейн. След това мощен потоп е пробил вулканичните бариери, отваряйки пролива Баб ел-Мандеб и свързвайки отново Червено море с останалата част от океана.

ООН: Атаките на хутите в Червено море доведоха до спад в търговията

„Нашите резултати показват, че басейнът на Червено море е преживял едно от най-екстремните екологични събития на Земята: той е пресъхнал напълно и след това внезапно се е напълнил отново с вода преди около 6,2 милиона години. Потопът е трансформирал басейна, възстановил е морските условия и е установил силна връзка между Червено море и Индийския океан“, каза водещият автор д-р Тияна Пенса.

Червено море първоначално е било свързано със Средиземно море на север чрез плитък праг. Тази връзка е прекъсната и Червено море се превръща в безплодна солена пустиня. В южната част на Червено море, близо до островите Ханиш, вулканичен хребет е отделял морето от Индийския океан.

Въпреки това, преди около 6,2 милиона години, вода от Индийския океан нахлула през тази бариера, причинявайки катастрофално наводнение. Потокът издълбал 320-километров подводен каньон, който все още е видим на морското дъно. Наводнението бързо запълнило басейна, заливайки солените блата и възстановявайки нормалните морски условия за по-малко от 100 000 години. Това събитие се случило близо милион години преди Средиземно море да бъде запълнено от известния потоп на Занкълс, давайки на Червено море уникална история на прераждане.

Операцията на ЕС започна: Френската армия свали два дрона на хутите в Червено море

В публикацията се отбелязва, че Червено море се е образувало в резултат на разделянето на Арабската и Африканската плочи, започнало преди 30 милиона години. Първоначално морето е било тясна рифтова долина, изпълнена с езера, а след това, когато е било залято от Средиземно море преди 23 милиона години, се е превърнало в широк залив. Морският живот първоначално е процъфтявал тук, както се вижда от фосилните рифове по северното крайбрежие близо до Дуба и Умлудж.

Изпарението и лошата циркулация на морската вода обаче доведоха до повишена соленост, което доведе до изчезването на морския живот преди 15 и 6 милиона години. Освен това, басейнът е бил запълнен със слоеве сол и гипс, което е довело до пълното пресъхване на Червено море. Катастрофално наводнение от Индийския океан възстанови морския живот в Червено море, който оцелява в кораловите рифове и до днес.

Като цяло, Червено море е естествена лаборатория за разбиране на това как се формират океаните, как се натрупват солни гиганти и как климатът и тектониката взаимодействат в продължение на милиони години. Това откритие подчертава колко тясно е свързана историята на Червено море с глобалните промени в океана. Учените отбелязват, че това също показва, че регионът преди това е преживявал екстремни екологични събития, но впоследствие се е превърнал отново в процъфтяваща морска екосистема.

„Тази работа разширява познанията ни за това как океаните се формират и разширяват на Земята“, каза съавторът на изследването Абдулкадер Ал Афифи.

Гърция праща фрегата за мисията на Европа в Червено море