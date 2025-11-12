"Посейдон": Ловецът на подводници, с който Германия ще бори Русия в Атлантика

Министърът на отбраната на Германия Борис Писториус лети до правителственото летище в Берлин с хеликоптер, тъй като му предстои да се качи за първи път в новия стратегически самолет на германската армия, съобщи Augsburger Allgemeine Zeitung.

Ято жерави се приближава опасно близо до витлото, но политикът от Социалдемократическата партия каца безопасно до P-8A Посейдон - най-големият боен самолет на Бундесвера: дълъг близо 40 метра и с размах на крилото 38 метра. „Днес военноморските сили преминават към реактивни самолети“, каза Писториус. И това не е просто метафора: осемте нови самолета ще заменят турбовитловите P-3C Orion с по-ограничени възможности, които Германия наследи от Нидерландия преди почти 20 години.

Федералното правителство плати на Съединените щати значителната сума от 3,1 милиарда евро за осемте самолета. „Посейдон“, кръстен на гръцкия бог на морето. Това е патрулен самолет за борба с подводници с голям обсег, известен още като „ловец на подводници“. Той е военната версия на Boeing 737, способен е да оперира на разстояние над 2000 километра. Още: FT: Шпионска мисия действа в северните морета, за да има Кремъл военно асо срещу НАТО

За разузнаване „Посейдон“ използва класифицирани сензорни технологии, включително сонарни буйове. Те се пускат във водата, засичайки шум или активно предавайки сонарни импулси за откриване и проследяване на вражески подводници. Самолетът обаче е проектиран за нещо повече от просто наблюдение: той е оборудван с торпеда и дълбочинни бомби, като може да бъде снабден и с други оръжия, ако е необходимо.

Теоретично P-8A може да действа по целия свят, но основната му зона за опериране ще бъде Северният Атлантик, по-специално така наречената GIUK Gap - въображаемата линия между Гренландия, Исландия и Обединеното кралство. „Приносът на Германия за възпиране в Далечния север ще зависи до голяма степен от този самолет“, обяснява Писториус. Фокусът на „ловеца на подводници“ на германския флот е напълно ясен. Още: "Мъртвата ръка" и "Периметър": Русия или САЩ са с по-мощен подводен флот (СНИМКИ)

Позициите на Русия

Русия има няколко военноморски бази на северното си крайбрежие, а голямо пристанище се намира в района на Мурманск и следователно до границата с Норвегия. Чрез тези пристанища, както и през Балтийско море, подводници могат да преминат през пролива Гренландия-Исландия-Обединеното кралство в Атлантическия океан и оттам да извършват атаки или саботажи.

„Това е една от най-натоварените зони за глобално корабоплаване“, отбелязва Борис Писториус. Затова е особено важно федералното правителство и НАТО да я наблюдават възможно най-отблизо.

Други съюзници, включително САЩ и Великобритания, също използват Посейд. „Ще можем да работим още по-тясно с партньори, които летят със същия тип самолети“, казва министърът. За наблюдение на Северния Атлантик германските екипажи ще използват и бази в Норвегия, Исландия и Великобритания. „Като съюзници от НАТО ние покриваме Северния Атлантик със същата система“, подчертава той. Още: На Острова взимат мерки: Подводници без екипажи срещу руския "сенчест флот"

Писториус отбелязва рекордния график за доставки на „ловците на подводници“. Германия ще получи три от осемте поръчани самолета още тази година, а останалите пет се очакват до 2029 г. Средствата за покупката са отпуснати от специален фонд.

Новите военноморски разузнавателни самолети са базирани във военновъздушната база Нордхолц близо до Куксхафен.

Автор: Михаел Стелцл за Augsburger Allgemeine Zeitung

Превод: Ганчо Каменарски