Какво се случва с най-голямата колония от пингвини в Антарктида?

Колонията на пингвините, смятана преди за най-голямата в света, е намаляла с близо две трети, според ново проучване, съобщава Sky News.

Намаляване на популацията на пингвините на Антарктида

Учените смятат, че една от основните причини за този спад в броя на животните е изменението на климата. Броят на пингвините на отдалечения вулканичен остров Заводовски в Антарктида е намалял от около 550 000 през 2011 г. до малко над 200 000, според учени от Британската антарктическа служба (BAS).

Изследователите също така са регистрирали 63% спад в броя на заетите гнезда на антарктически пингвини между 2011 и 2025 г.

Професор Норман Ратклиф, еколог от BAS и водещ автор на изследването, нарече спада „масивен колапс“ и „тревожен“.

„Когато действително пристигнахме на островите и видяхме този много тревожен спад в броя на животните, стана ясно колко много са намалели популациите им“, казва професор Ратклиф.

Ратклиф отбелязва, че намаляването на популацията на пингвините не е причинено от едно-единствено събитие. Броят им постепенно намалява от десетилетия. Той обаче каза, че затоплянето на климата е ускорило този процес. Покачващите се температури карат крила, който е основен източник на храна за пингвините и от когото те зависят почти изцяло, да мигрира към по-студени води.

Същевременно БАС отбеляза, че броят на златокосите пингвини, които също обитават острова и имат по-разнообразна диета, напротив, е станал „значително по-голям“ от 90 000 индивида, регистрирани през 2011 г.

Професор Ратклиф описа разликата в промените в популацията между двата вида пингвини като „най-значителната промяна в състава на общността, наблюдавана някога на едно място в Антарктида“.

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Той каза, че резултатите от проучването предоставят допълнителни доказателства за това как бързото затопляне в Антарктика се отразява на уникалните и уязвими екосистеми.

Експертите отхвърлиха други възможни обяснения за тези промени, включително конкуренцията между два вида пингвини за места за гнездене и промишления риболов на крил в региона. Изследователите също така заключиха, че вулканичното изригване на острова през март 2016 г., което покри долните склонове на вулкана с дим и пепел, не е причината.

Питър Фретуел, изследовател от BAS, специализиран в изследвания на пингвини, нарече изследването „още един пример за това как затоплящият се климат влияе дори на най-отдалечените кътчета на нашата планета“.

Заводовски е част от Южните Сандвичеви острови, отдалечен архипелаг северно от Антарктическия континент, който е британска отвъдморска територия. Островът се намира на повече от 2000 км от най-близкото постоянно селище и се смята за едно от най-отдалечените и екстремни места в света за теренни изследвания.

Според BAS, изследователският екип е пътувал 15 дни по море до острова. Веднъж там, учените са използвали комбинация от проучвания с дронове, въздушна фотография и устройства за проследяване на пингвини, за да оценят състоянието на колонията.

Според учените най-голямата колония от пингвини в света в момента се намира на нос Адаре в района на море Рос.