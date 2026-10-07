Невиждано досега: Мъртво море създава свой собствен екстремен климат

С отдръпването на бреговата линия на Мъртво море, част от морското дъно, която преди е била скрита под водата, се разкрива. Но под останалата вода все още дебне една мистерия: защо този бързо свиващ се воден басеийн се затопля едновременно с това? Учените може би най-накрая имат отговор, пише Science Alert.

Мистерия с Мъртво море

Мъртво море е езеро с изключително висока соленост, разположено между Йордания на изток и Израел, както и Западния бряг на река Йордан на запад. Очевидното обяснение за този парадокс е повишаването на температурите на въздуха.

Но в ново проучване учените предполагат, че част от причината се крие в самия резервоар: загубата на вода допринася за затопляне, а това затопляне от своя страна подпомага по-нататъшното изпаряване и загубата на вода. Резултатът е обратна връзка между намаляващия обем и повишаващата се температура. Смята се, че този механизъм би могъл да обясни и как са се образували големи солни находища в древността, без да е необходимо околният климат да е изключително горещ или сух.

В ново проучване екип от учени, ръководен от Еманюел Гилермо от Германския изследователски център по геофизика (GFZ) в Центъра Хелмхолц и Университета Бингхамтън, разработи модел, който свързва загубата на вода, концентрацията на сол и топлообмен.

Според учените Мъртво море е един вид естествена лаборатория. Оттеглянето на вода, постъпваща в езерото от хората, е довело до намаляване на нивото на водата и отлагане на соли. Между 1979 и 2019 г. нивото на езерото е спаднало с около 34 метра - през това време температурата на дълбоките води се е повишила с 2,8 °C, а температурата на горния слой - с около 1,7 °C.

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Авторите отбелязват, че моделът, калибриран въз основа на данни от измервания от 2012–2015 г., успешно е възпроизвел наблюдаваната тенденция на затопляне и сезонните температурни колебания от 1979 г. до 2019 г.

В следващия етап от изследването учените тестваха ефектите на тези фактори поотделно: в едната симулация температурата на въздуха се поддържаше постоянна, а в другата - нивото на водата. Резултатите от симулацията също така показват, че до 2010-те години повишаването на температурата на въздуха е допринесло за затопляне на дълбоките води с около 1,3 °C и за намаляване на нивото на водата с около 1,5 °C. Учените смятат, че изпарението премахва топлината, охлаждайки останалата вода, подобно на начина, по който телата ни се охлаждат чрез изпотяване.

Доказано е, че разтворените соли влияят на този процес: те намаляват способността на водата да се изпарява при определена температура. С изпаряването на водата и по-концентрирането на саламурата, охлаждащият ефект на изпарението отслабва. Останалата вода се нагрява и когато стане по-топла от околния въздух, температурната разлика подпомага изпарението, въпреки високата концентрация на соли.

Учените смятат, че зимното смесване осигурява друг път за навлизане на топлината от атмосферата в най-дълбоките слоеве на Мъртво море. Учените също така моделират бъдещи сценарии за Мъртво море при два сценария на затопляне. Резултатите показват, че до края на века нивото на водата в Мъртво море ще спадне с около 85 метра, а самата температура на водата ще се повиши с 5–8 °C.