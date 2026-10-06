Антарктида крие огромен леден басейн, който е заплаха за цялото човечество

Един от най-слабо проучените региони на Антарктида крие огромна потенциална заплаха за цялото човечество. Учените призовават за мащабно проучване на подледниковия басейн Уилкс в Антарктида. Този неизследван регион съдържа ледени запаси, способни да повишат нивото на световния океан с 3-4 метра.

Подледниковият басейн Уилкс в Антарктида

В нова статия, публикувана в Nature Reviews Earth & Environment, учените подчертават необходимостта от спешна и координирана кампания за изучаване на подледниковия басейн Уилкс в Източна Антарктика. Тази област е една от най-важните на Земята за точно прогнозиране на бъдещото покачване на морското равнище, тъй като съдържа достатъчно лед, за да повиши нивото на световния океан с приблизително 3-4 метра.

Проучването е ръководено от професор Мат Кинг от Университета на Тасмания и Австралийския център за върхови постижения в антарктическите науки. Екипът комбинира геоложки, океанографски и климатологични наблюдения със съвременно моделиране на ледените покривки. Ключовото заключение е разочароващо: поради значителни пропуски в данните, учените все още не могат със сигурност да предскажат скоростта и мащаба на бъдещото отдръпване на леда. Басейнът Уилкс остава практически сляпо петно, тъй като корабите никога не са се приближавали на по-малко от 150 километра от ключовия леден шелф на Кук, а подробно картографиране на морското дъно в района не съществува.

Въпреки липсата на актуална информация, палеогеоложките данни показват, че този регион е претърпял значително топене през минали топли периоди. Това поражда сериозни опасения относно реакцията на ледниците на настоящите климатични промени. Експерти от 14 държави се присъединиха към прегледа, призовавайки за незабавни международни действия за подобряване на наблюденията на океана и леда. Разбирането на процесите в този басейн ще помогне на крайбрежните общности в Австралия, Тихоокеанския регион и по целия свят да се подготвят за неизбежните екологични предизвикателства.

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Междувременно учените съобщават, че от 70-те години на миналия век насам Антарктида и Гренландия са загубили над 11 трилиона тона лед. Основната причина е ускореното движение на ледниците в океана, а не топенето на повърхността.

Ново мащабно проучване, публикувано в списанието Scientific Data, комбинира най-дългата серия от сателитни наблюдения през последните 50 години, за да оцени състоянието на полярния лед. Резултатите показват, че полярните ледени покривки на Гренландия и Антарктика са загубили колосални количества маса и са се превърнали в ключови двигатели на глобалното покачване на морското равнище. Между 1979 и 2023 г. кумулативната загуба на лед достигна 11,3 трилиона тона - достатъчно, за да запълни масивен куб с височина 23 километра. Това доведе до средно глобално покачване на морското равнище с приблизително 3 сантиметра. Докато ледените покривки бяха сравнително малък фактор в началото на ерата на сателитното наблюдение, сега те представляват около една четвърт от общото глобално покачване на морското равнище.