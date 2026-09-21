НАСА: Нивото на Балтийско море ще се повиши до края на века - какви ще са последствията

Нивото на Балтийско море ще се покачва постоянно през целия 21-ви век. Експерти от Междуправителствения панел по изменение на климата (IPCC) и Полската академия на науките прогнозират, че полското крайбрежие ще се сблъска със значителни промени през следващите десетилетия – от засилени щормови вълни до риска от постоянни наводнения в Жулавите и Гданск и дори откъсването на полуостров Хел.

Покачване на нивото на Балтийско море

НАСА публикува карта, симулираща бъдещото покачване на морското равнище в Балтийско море. Въпреки дългосрочната тенденция на покачване, Балтийско море е подложено на силни метеорологични колебания. Например, в началото на 2026 г. е регистриран рекорден спад на морското равнище (до 67 см под нормалното), причинен от силни ветрове, пише Trojmiasto.

Това обаче не противоречи на общата тенденция за покачване на морското равнище през десетилетията. Нивото на Балтийско море се покачва със скорост от приблизително 5,8 мм годишно и според прогнозите на учените жителите на Поморие ще се сблъскат с нарастващи последици от изменението на климата през следващите няколко десетилетия.

Доклади на Междуправителствения панел по изменение на климата (IPCC) и Групата за климатични кризи към Полската академия на науките ясно показват, че нивото на водата в Балтийско море ще продължи да се покачва до края на века.

С колко ще се повиши нивото на Балтийско море? В световен мащаб, IPCC прогнозира, че морското равнище ще се повиши с 0,28–1,01 метра до 2100 г. Крайният резултат зависи главно от това колко бързо и до каква степен ще бъдат намалени емисиите на парникови газове.

За полската част от балтийското крайбрежие прогнозите предвиждат относително покачване на морското равнище между 0,3 и 0,7 метра до края на 21-ви век. В най-лошия случай, ако се приемат продължаващи високи емисии, морското равнище може да се повиши с повече от един метър.

Експерти от Полската академия на науките посочват друг опасен аспект: рязко увеличение на честотата и силата на опасните щормови вълни. Тези събития ще доведат до чести наводнения в историческия център на Гданск и най-ниско разположените райони на града до края на този век.

Най-уязвимата зона на картата на Полша остава Жулавски Вислане. Голяма част от този регион е депресия, на места дори два метра под морското равнище. В най-лошия случай ниско разположената ивица, простираща се от Гданск до Елблонг, може да бъде наводнена за постоянно.

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Регионът на Гданския залив също е изправен пред особено предизвикателство. Ситуацията тук се усложнява от слягането на земните насипи, което, в комбинация с покачващите се нива на водата, допълнително увеличава риска от наводнения и усложнява оттичането на водата.

Тревожните прогнози важат и за полуостров Хел и популярните туристически курорти. Комбинацията от по-високо морско равнище и по-интензивни бури заплашва да разкъса тясната ивица земя и да откъсне полуостров Хел от континента.

В същото време ерозията на крайбрежните скали и разрушаването на туристическата и крайбрежна инфраструктура ще напредват.

Интересното е, че с изготвената симулация е възможно да се тестват не само прогнозираните сценарии, но и такива, които попадат в категорията „научна фантастика“, отнасящи се до покачване на нивото на Балтийско море с рекордните 60 метра.