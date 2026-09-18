Притеснително: Озоновата дупка над Антарктида се е разширила драстично

Научни наблюдения показват, че озоновата дупка над Антарктида се е разширила драстично. Още по-тревожно е, че е вероятно тя да продължи да расте.

Тревожни прогнози за озоновата дупка над Антарктида

Данните са от службата за мониторинг на атмосферата (CAMS) на Коперник, която проследява промените в размера на празнината в защитния слой на Земята - озоновата дупка над Антарктида. Те показват, че празнината в озоновия слой над Антарктида бързо се е увеличила и е вероятно да продължи да се увеличава, пише Daily Mail.

Наблюденията показват, че през август 2026 г. озоновата дупка се е развивала с „типични“ темпове, достигайки площ от около 15 милиона квадратни километра. След това обаче, през първата половина на септември, площта на дупката се е увеличила рязко - на 12 септември тя е достигнала 25 милиона квадратни километра. Според директора на CAMS Лорънс Руй, тези данни подчертават важността на наблюдението на сложното взаимодействие между антропогенните влияния и природните фактори.

Известно е, че озоновият слой защитава живота на Земята, като абсорбира голяма част от ултравиолетовата радиация на слънцето, която е една от основните причини за рак на кожата. Наблюденията показват, че в продължение на почти половин век антропогенните емисии изтъняват озоновия слой.

Учените поясняват, че това изтъняване на озоновия слой е най-силно изразено над Антарктида, където озоновата дупка се образува отново всяка година през пролетта в южното полукълбо, от септември до ноември. В края на 70-те години на миналия век дупката достигна рекордния си размер от 29,6 милиона квадратни километра. През последните години обаче учените регистрираха по-малки и по-краткоживеещи озонови дупки, което показва, че озоновият слой се възстановява.

Въпреки това, по-рано този месец учените регистрираха изключително рязко увеличение. Междувременно прогнозите сочат, че дупката може допълнително да се увеличи по размер в средата на септември. Учените не са сигурни какво е причинило това увеличение, но предполагат, че то може да е свързано с рязък спад на температурата.

Известно е, че студеното време допринася за образуването на полярни стратосферни облаци, които играят важна роля в активирането на химическото разрушаване на озона под въздействието на слънчева светлина и с участието на халогени.

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Междувременно изследователи са открили, че топенето на антарктическия лед разкрива същинска токсична бомба със закъснител, която трови девствената екосистема на Антарктида. От десетилетия ледът на нея намалява. Нов анализ установи, че топящият се лед освобождава опасни количества живак, които се натрупват в ледения континент от стотици години, пише Daily Mail.

Учени от Пекинския университет са установили, че топенето на антарктическия лед освобождава огромни количества живак, което потенциално би могло да отрови девствената екосистема. Това причинява „драматично увеличение“ на количеството токсичен живак, открит в седиментите около брега на Антарктида. Още по-тревожно е, че това може да има сериозни последици за екологията на полярната среда.