Meteo Balkans: България е изправена пред страшна опасност - под краката ни гори и нищо не можем да направим

Знаете ли, че земята под краката ни гори, без да има пламъци? Страшната криза, която се задава за България, не може да бъде предотвратена, предупреждават от Meteo Balkans. Специалистите пишат, че макар всички да внимаваме и да следим с тревога горските пожари и пожарите в планините, нещо още по-опасно се случва под земята. За съжаление, обикновените хора няма какво да направят, а всички заедно трябва да бъдем нащрек.

От Meteo Balkans съобщават, че научни екипи от Гърция, Сърбия и България са сигнализирали за зачестили случаи на подземни пожари. Подземните пожари представляват тлеещи огнища в торфени и въглищни пластове. Те може да си стоят незабелязани с години и да горят изключително дълго време.

Пожар, но без пламъци

Снимка: iStock

Както вече е ясно, подземните пожари не са обикновени пожари, които всички сме виждали и знаем как да изгасим. Тук говорим за липса на огън и липса на светлина. Единственият признак, по който можем да познаем, че си имаме работа с подземен пожар, е наличието на дим, мирис на сяра и почти безшумно тлеене. Това тлеене изпуска метан, въглероден оксид и серни съединения.

Подземните пожари често се появяват след суша, когато изчезне подпочвената влага, а топлината от разлагащата се органична материя се натрупа под повърхността. "Проблемът е, че тези пожари не могат да се угасят – те просто мигрират под земята", обяснява д-р Мария Цокова от Геологическия институт към БАН. "Веднъж запалени, могат да се разпространят на километри, изяждайки кислорода в почвата", добавя тя, цитирана от Meteo Balkans.

Опасност и за България, и за Балканите

Снимка: iStock

Балканският регион попада в т.нар. "средиземноморски пояс на тлеене". Тук се създават идеални условия за подземни пожари заради дългите и горещи лета, последвани от по-сухи зими. Вече има регистрирани случаи на подобни явления в Северна Гърция около Кавала, както и в Сърбия край Бор и Лазаревац – райони, богати на въглищни пластове и торф.

У нас учените са засекли някои отклонения в почвените газове край Перник, Бобов дол и Девня. Според тях са отчетени нетипично повишени нива на метан и серен диоксид, без видими пожари на повърхността, а това са типични симптоми за подземно тлеене.

Подземните пожари са изключително опасни

Подземните пожари са изключително опасни, защото те не просто замърсяват въздуха, но и унищожават структурата на почвата, защото я превръщат в прах. Освен това тези подземни пожари отделят много големи количества въглероден диоксид и по този начин стават сериозни участници в климатичната криза.

Снимка: iStock

Според специалистите един средно голям подземен пожар може да отделя толкова емисии, колкото малък град за една година. Уви, много от тези пожари започват след човешка намеса — след изгаряне на отпадъци, добив на въглища или дори неправилно изгасени горски огнища, които проникват под земята. Климатичните промени генерално влошават ситуацията, тъй като по-дългите сухи периоди и високите температури дехидратират почвите и така те стават по-лесно възпламеними.

"Вече не става дума само за горски пожари. Почвата под нас се превръща в гориво", коментира проф. Никола Димитров от Белградския университет, цитиран от Meteo Balkans.

Справяне с подземните пожари почти няма, защото се гасят трудно. Често единственият начин е да се изолират и да бъдат оставени да изгорят сами, като се следи посоката на разпространение. В някои случаи се налага инжектиране на азот или вода под налягане, но това е скъпо и почти неефективно при големи дълбочини.