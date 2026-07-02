Най-голямата лъжа за Слънчевата система: Учени откриха гореща магма там, където е трябвало да има вечен лед

Учени разкриха най-голямата лъжа за Слънчевата система. Уран и Нептун може да не са ледените гиганти, за които учените са вярвали десетилетия наред, а вместо това да приютяват огромни океани от разтопена магма, предполага ново проучване. Това съобщава Gizmodo.

Остарели теории и нови изследвания

Повечето от настоящите ни знания за тези две най-отдалечени планети се основават на еднократно прелитане на космическия апарат Voyager 2 през 80-те години на миналия век. Дългогодишната хипотеза е, че и двата свята имат плътни атмосфери от водород и хелий, с гигантска ледена мантия и твърдо скалисто ядро ​​отдолу.

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Но новото моделиране на вътрешните процеси на тези планети напълно разбива класическата концепция за трислойност. Изследователите са насочили вниманието си към обектите от пояса на Кайпер, където някога са се образували Уран и Нептун. Тези космически тела са съставени предимно от скали, а не от лед, което поставя под въпрос традиционната теория.

Океани от магма вместо лед

Най-правдоподобният модел предполага, че планетите имат добре смесен океан от магма с разтворен водород на дъното. Под изключително високо налягане, водородният газ може да се разтвори в магмата, образувайки хомогенна течност. Това смесване идеално обяснява уникалната плътност на тези планети, която преди това погрешно се приписваше на изобилието от лед.

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Сега учените предлагат да прекласифицират тези светове от „ледени гиганти“ в „гиганти от магмен океан“. Въпреки че ще е необходимо много време и допълнителни дискусии в научната общност, за да се промени официално терминологията, тези открития вече ще помогнат на астрономите да разберат по-добре структурата на мистериозните екзопланети в Млечния път.

Припомняме, че учените са открили мистериозна планета на 50 светлинни години от Земята. Поради приливно-отливното действие, едната страна на екзопланетата е винаги осветена от светлина, докато другата е във вечен мрак.

Учените са открили, че повърхността на планетата LHS 3844b, може да наподобява лунен или земен базалт - магмена скала, образувана при бързото втвърдяване на лава, богата на магнезий и желязо. Тя може също да наподобява земната мантия, а не по-тънката кора, която покрива нашата планета.

Според изследователите, подобна обвивка би могла да се е образувала по два начина. Първият от тях предполага, че е съставена от скалисти плочи, които са се образували наскоро, което предполага геоложка активност върху LHS 3844b, вероятно в резултат на вулканични процеси. Или е мъртъв свят, покрит с реголит, смачкан от еони радиационно бомбардиране и удари на метеорити. Той няма атмосфера, която да го защитава. Планетата също така няма силикатна кора, подобна на земната.

„Можем да заключим, че тектониката на плочите, подобна на земната, не е приложима за тази планета или е неефективна. Вероятно на тази планета има много малко вода“, казва Себастиан Зиеба, сътрудник на програмата „Сейгън“ в Центъра за астрофизика „Харвард-Смитсониън“.

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