Баба Алино в Габрово: Кметицата Таня Христова и четириетажната ѝ къща

Малка спретната къщурка – мечтата на всеки българин. Неведнъж различни проучвания са показвали, че именно притежанието на имот като собственост е буквално кодирано в българската ДНК. Затова не е чудно, че всеки се оглежда за по-хубав дом и му се иска да даде по-малко пари за него.

Габровска шега - не точно

Такъв ли е случаят с кметицата на Габрово Таня Христова, която успява да удържи поста от 2011 година насам?! Христова е начело на града вече четвърти мандат, с подкрепата на ГЕРБ. А Actualno.com разгледа един куп крайно интересни документи за нейна четириетажна вила. И поставя на дневен ред въпроса – дали всичко с тази спретната къщурка на Христова, за която ще стане дума в следващите редове, е наред? Дали хубавата кметска вила е законна?

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В резюме

Проучените от Actualno.com документи за въпросната вила и земята, на която се е появила, сочат следната хронология:

1994 година – бащата на кметицата на Габрово получава нотариален акт за земеделска земя – местност "Алтя", село Фърговци, кметство Баланите. В нотариалния акт не е упоменато изрично ако има сграда, кога точно е построена, с каква площ е. Това е важно, защото актът е издаден на основание на закон, според който имаш право на собственост върху такава земя ако си построил нещо върху нея до 1 март, 1991 година.

– местност "Алтя", село Фърговци, кметство Баланите. В нотариалния акт не е упоменато изрично ако има сграда, кога точно е построена, с каква площ е. Това е важно, защото актът е издаден на основание на закон, според който имаш право на собственост върху такава земя ако си построил нещо върху нея до 1 март, 1991 година. 2010 година – издадени са нови 2 нотариални акта на името на бащата и майката на Христова, според които в имота има двуетажна къща, 136,75 кв. метра застроена площ , с отстъпено право за строеж. Как така на земеделска земя може да се строи? Къде са документите, че е урбанизирана? Не открихме и документ кой отстъпва право на строеж, както е посочено във втория нотариален акт.

, с отстъпено право за строеж. Как така на земеделска земя може да се строи? Къде са документите, че е урбанизирана? Не открихме и документ кой отстъпва право на строеж, както е посочено във втория нотариален акт. 2013 година – Община Габрово, на която Таня Христова вече е кметица за първи мандат, продава съседен имот от 2544 квадрата на физически лица. През 2018 година тези лица го препродават на брата на Христова – Димитър Баджаров, но го препродават на почти 5 пъти по-ниска цена, отколкото са го купили от общината.

от 2544 квадрата на физически лица. През 2018 година тези лица го препродават на брата на Христова – Димитър Баджаров, но го препродават на почти 5 пъти по-ниска цена, отколкото са го купили от общината. 2017 година – бащата на Христова почива и в задължителната си имуществена декларация като кметица тя посочва, че има 1/6 от наследствен имот в село Баланите, с площ 620 квадрата и разгъната застроена площ от 620 квадрата . Важно уточнение – Баланите и Фърговци са на разстояние 1,5 километра едно от друго по права линия и 4,7 километра, ако пътувате с кола. И двете села са част от кметство Баланите.

. Важно уточнение – Баланите и Фърговци са на разстояние 1,5 километра едно от друго по права линия и 4,7 километра, ако пътувате с кола. И двете села са част от кметство Баланите. 2020 година – Христова декларира наследствена къща в село Фърговци вече с разгъната застроена площ 353 квадрата . Въпроси към кметицата на Габрово: Два имота ли са това, две къщи ли има или става въпрос за едно и също място и една и съща къща? Ако е една и съща, защо я декларира в две различни, макар и много близко разположени едно до друго села?

. Въпроси към кметицата на Габрово: Два имота ли са това, две къщи ли има или става въпрос за едно и също място и една и съща къща? Ако е една и съща, защо я декларира в две различни, макар и много близко разположени едно до друго села? 2026 година – според Кадастъра, в този имот няма промени по предназначението от 2000 година. Земята е земеделска, пасище, 720 кв. метра. Актуални снимки показват вече четириетажна къща.

Голямата история

През 1994 година покойният вече баща на Таня Христова – Венко Баджаров, се сдобива с нотариален акт (№187, издаден на 09.11.94) за земеделска земя в местноста "Алтя", село Фърговци, кметство Балани, община Габрово. Имотът е 320 квадратни метра, а Венко Баджаров плаща за правото да го притежава 6880 лв. Някои помнят, други учат по история за последвалата деноминация на лева при катастрофалното управление на правителството на Жан Виденов, което приключи на 12 февруари, 1997 година. Защо Баджаров получава право да вземе земята – на основание §4а от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Този текст ясно подсказва, че става въпрос за общинска собственост – земеделска земя, няма данни само с нотариалния акт имотът да е станал урбанизиран, строителен или годен за жилищна сграда. Законът внася и едно важно уточнение – имаш право на собственост върху такава земя, ако си построил на нея нещо до 1 март, 1991 година и платиш на общината по цени, определени от Министерския съвет, съгласно чл. 36, ал. 2 в тримесечен срок от влизането в сила на оценката. Ако обаче сградата е със застроена площ над 35 кв. метра или е по-висока от един етаж, лицето, което придобива правото на собственост, заплаща в полза на държавата и прогресивно нарастваща такса съобразно разгънатата застроена част на сградата в размер, определена от Министерския съвет. Не плащаш такса, ако построената сграда към 1 януари 1992 г. е единствено жилище на семейството на собственика, включващо съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца.

Вече през ноември, 2010 година, Венко Баджаров и съпругата му Теменужка се сдобиват с друг нотариален акт – за собственост върху недвижим имот, придобит чрез строеж. По това време сестрата на Баджаров – Таня Христова, все още е зам.-кметица на Габрово, тя е на този пост от 2008 година. От документа става ясно, че въпросният строеж е двуетажна сграда, застроената ѝ площ е 136,75 квадратни метра (02345.410.5.1). Данъчната оценка на двуетажната сграда е 3332,20 лв. Отделно има отстъпено право за строеж в съседен поземлен имот (02345.410.5) – всичко това в "Алтая". Няма обаче уточнение кой е отстъпил право на строеж, ако случаят е такъв. Вторият поземлен имот е 419,95 квадратни метра, като това е земеделска земя, трайно ползвана като нива. Именно в този нотариален акт се посочва, че друг съседен имот е на Община Габрово (02345.410.5.1). А през 2013 година, когато Таня Христова вече е първи мандат кмет на Габрово, Община Габрово актува съседен имот 017065 като частна общинска собственост и го продава чрез решение на Общинския съвет. В същия документ като съсед е посочен – 017063: пасище, мера - Община гр. Габрово. През 2013 година Общината води имота с къщата за частна общинска собственост, пасище, мера! След 2013 година Общината няма решения за промени на имоти там.

На кого е продаден имот 017065 през 2013 година? На Румен и Анета Панчеви. Но през 2018 година те на свой ред го продават на Димитър Баджаров, брат на кметицата Таня Христова. По нотариален акт сделката е за 300 лева, като това е платено за 2544 квадратни метра земя! Тоест, член на семейството на Христова успешно купува съседен имот, с данъчна оценка 37,40 лева, за 300 лева. Само че през 2013 година т.е. 5 години по-рано Община Габрово продава имота за 1476 лева – почти 5 пъти по-скъпо!

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Освен това, на 22.11.2010 година е съставен втори нотариален акт, в който отново се описва новообразуван имот №5, с площ 419,95 кв. м, земеделска земя извън строителни граници, върху която има сграда с идентификатор 02345.410.5.1 със застроена площ 136,75 кв. м. (имот 017063). В документа е посочено, че молителите не са собственици на гореописания имот, но са съсобственици на сградата. Тоест, в рамките на 13 дни има издадени два нотариални акта, за 419,95 кв. метра земя и една и съща сграда. И двата нотариални акта от 2010 година са свързани с нотариален акт №187 от 1994 година.

Постройка? Къща? Вила Вилекула или Кметска кула?

Съгласно действащия Закон за устройство на територията (ЗУТ), земеделска земя не може да бъде застроявана, освен ако не става въпрос за постройки за съхранение на селскостопанска продукция и инвертар. Но ЗУТ е в сила от 2001 година – и въпросът е кога точно е започнал строеж в парцела първоначално собственост на Венко Баджаров, чиято история описахме по-горе?

Кадастрална справка за ПИ (поземлен имот) 02347.17.63, актуална към 12.10.2023 г., описва имота като земеделска територия, с начин на трайно ползване "пасище", категория 9, площ 720 кв. м. В справката е отбелязано, че няма данни за изменение, засягащо имота. В самата справка не се вижда нанесена сграда в този поземлен имот!

Actualno.com разполага и с по-прясна кадастрална справка за имота, която сочи, че от 2000 година до 30.06.26 няма движение и промени на предназначението - Още: Присвояваш вратата и хубавият имот е твой: Така ли прави кметицата на Габрово?

Къде е кметицата?

В декларацията за имотното си състояние за 2017 година, която Христова подава пред Антикорупционната комисия, е вписано, че тя притежава 1/6 идеална част от парцел в село Баланите. Парцелът е от общо 620 кв. метра. Придобила го е за 215 лева – а в графите за правно основание за придобиване и произход на парите е вписала, че става въпрос за наследство и наследяване. За 2020 година Христова декларира сграда от 353 кв. метра като наследство – в село Фърговци. Тук вече не е вписана сума в графата "Цена на придобиване". Дали става въпрос за същия парцел, с четириетажната сега къща? Интересен факт е, че справка в Имотния регистър за периода 1 януари, 2002 година – 5 декември, 2022 година за имуществото на името на Христова не показва този имот. Има ли разрешение с документи за евентуално разширение на сградата? Стоят въпросите и как са открити партиди за ток и вода на къщата от снимките, кога е открита данъчна партида?

СНИМКА: Таня Христова-кмет на Габрово/Facebook

И още – Actualno.com се запозна с три нотариални акта от продажба на парцели. Те са купени от Димитър Баджаров, брат на Таня Христова. Първият нотариален акт сочи, че през 2019 година на Баджаров е продадена земеделска земя (нива, незастроена) – 494,93 квадрата, за 600 лева, при данъчна оценка 10,81 лева. Вторият нотариален акт сочи, че през 2021 година на Баджаров е продаден имот от 500 квадрата, който представлява земеделска земя, 9-та категория. Сумата по сделката – 100 лева, при данъчна оценка 12,08 лева. Описаното в третия нотариален акт вече го разгледахме по-горе в текста – имот с площ 2544 квадрата, предназначението му е земеделска земя, трайно ползван е като ливада. Сумата по сделката – 300 лева, при данъчна оценка 37,40 лева. И трите имота са в съседство с парцела, който през 1994 година Венко Баджаров се сдобива.

Затова стои въпросът: има ли изкупуване/овладяване на съседни имоти чрез подставени лица, за да се оформи по-голям имот около вече съществуваща по спорен начин постройка? Защото справка от кадастъра към юни, 2026 година, сочи, че в поземлен имот (ПИ) 02347.17.63 (стар номер 017063) в село Балани, местност "Орташки трап" няма нанесена сграда в имота?!

Всички видени от Actualno.com документи поставят и по-голям въпрос по отношение на властта в Община Габрово в лицето на Таня Христова. Той гласи: Има ли модел, при който общински и земеделски земи се превръщат в частна собственост чрез неясни нотариални, кадастрални и административни действия? Нека отговорните институциите да изпълнят задълженията си и да кажат!

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