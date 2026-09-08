Младич разклати мира на Балканите: Босненското посолство в Сърбия пред закриване и черни тв канали в Сараево (СНИМКА)

След като военнопрестъпникът, палачът от Сребреница и чудовището на 20 век беше погребан в родината си като герой - мирът на Балканите изглежда разклатен. Стигна се до прекъсване на телевизионно излъчване в Босна и Херцеговина и до дипломатическа криза между Белград и Сараево. Тя дойде след като министърът на външните работи на Босна и Херцеговина Елмедин Конакович обяви, че ще изтегли целия персонал от посолството в Белград, с изключение на посланика и консула, пише хърватската "Индекс".

Решението е взето в отговор на действията на Сърбия след смъртта на Ратко Младич, бившият командир на Армията на Република Сръбска (ВРС), осъден за военни престъпления, а целта е отношенията между двете страни да бъдат намалени до възможно най-ниското ниво, съобщава nova.rs.

Конакович обясни на пресконференция, че няма правомощия да отзовава посланика и консула, тъй като назначаването им е от юрисдикцията на Президентството на Босна и Херцеговина. Той обаче ще оттегли целия останал дипломатически персонал, а техните задължения ще бъдат поети от служители от посолствата в Черна гора и Хърватия.

„Ако можех, веднага бих прекъснал дипломатическите си отношения със Сърбия още днес. Това, което мога да направя, е да работя за намаляване на отношенията до най-малката възможна степен. Ще отрека и ще прекъсна всякаква комуникация с тях. Ще изтеглим всички хора, които можем, и ще прехвърлим консулските дела в Загреб и Подгорица“, каза министърът. ОЩЕ: С фуражка, сабя и отличия: Погребват Ратко Младич в Белград (ВИДЕО)

Черни екрани в Босна, но заради траур

Междувременно сигналът на телекомуникационните оператори RTRS, ATV и BN беше изключен за потребителите на Telemach в Босна и Херцеговина, а неофициална информация, получена от босненската медия Klix.ba, гласи, че причината е излъчването на погребението на осъдения военнопрестъпник Ратко Младич.

BH Telecom, наред със спирането на сигнала, добавиха и съобщение защо са решили да предприемат тази стъпка. „Уважаеми потребители, в съответствие с действащото законодателство на Босна и Херцеговина, прекъсваме разпространението по време на излъчването на съдържание за погребението на Ратко Младич, който беше законно осъден на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и нарушаване на законите и обичаите на войната от Международния наказателен трибунал за бивша Югославия, тъй като подобно съдържание може пряко или косвено да представлява възхвала на осъдени военнопрестъпници и да наруши обществения интерес и чувствата на жертвите. Благодарим Ви за разбирането“, се казва в съобщение на BH Telecom. Компанията „Телемаш“ не е обявила официално това решение, пише още босненската медия.

"BH Telecom je svjestan da ovakvi sadržaji, posebno imajući u vidu težinu presuda i stradanje žrtava, mogu predstavljati direktno ili indirektno veličanje osuđenog ratnog zločinca i biti suprotni javnom interesu i dostojanstvu žrtava", poručili su.



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НАТО няма да допусне вакуум на сигурността

Междувременно представител на НАТО обяви, че Алиансът няма да позволи отново да възникне вакуум в сигурността в Западните Балкани. „Присъдата на Наказателния трибунал на ООН срещу Ратко Младич помогна за утвърждаването на върховенството на закона и за изправянето на отговорните за военни престъпления пред правосъдието. Генерал Младич беше отговорен за ужасяващи престъпления срещу цивилни, включително убийството на хиляди босненски мъже и момчета в Сребреница през 1995 г.“, заяви представителят на НАТО, предаде хърватската медия "Индекс". ОЩЕ: Еди Рама нарече Ратко Младич "касапин": Сърбия не може да организира държавно погребение