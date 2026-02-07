Опитът за пробиване на тунел в ядрото на ледника " Страшния съд" завърши с провал: Какво откриха учените

Научен екип, изследващ ускореното топене на ледника Туейтс в Антарктида, се е сблъскал с непредвиден инцидент: ключово оборудване се е заклещило в леда на по-малко от километър от целта си. Поради ограничен от времето „прозорец“, изследователите е можело да загубят инструментите си за неопределен период от време. Това съобщава изданието „Футуризъм“.

Опит за пробиване на тунел в ядрото на ледника "Страшният съд"

Според „Ню Йорк Таймс“, екипът, който е съпътствал експедицията, е пробил дупка с дълбочина около 30 сантиметра, на около 1000 метра, използвайки гореща вода, за да достигне до подледниковите води на „ледника на Страшния съд“. Специалните инструменти обаче са изминали само три четвърти от пътя и са спрели в леда на половин миля от целевия слой.

Учените стигат до извода, че кладенецът ще започне да замръзва в рамките на 48 часа, ако не се поддържа с топла вода. Това създаде критичен времеви натиск при опита за пробиване на ледника: хеликоптери трябваше да доставят или изтеглят оборудването, преди времето да се влоши, пише изданието.

Въпреки че някои от пилотните инструменти бяха успешно спуснати и повдигнати, основният комплекс така и не достигна изследователската зона. Океанографът и сондажен инженер Кийт Макинсън нарече ситуацията „абсолютно ужасяваща“, подчертавайки, че експедицията работи при кратки срокове.

Въпреки провала на първоначалния план, данните, събрани от пилотните сензори, са пробив: за първи път бяха регистрирани температурата и потокът на водата под централната част на ледника Туейтс. Тези измервания показват, че водата под него е много по-топла и се движи по-бързо, отколкото изследователите са очаквали, което може отчасти да обясни ускореното топене.

Учените казват, че макар експедицията да няма да предостави дългосрочни данни, мисията е критично доказателство. Водещият учен на екипа, Уон Санг Лий, подчерта, че работата ще продължи.

Припомняме, че учените вече са открили неизвестен досега механизъм, който „разгризва“ ледниците отдолу. Това е като начина, по който разбърквате мляко в кафе – образувалите се малки вихрушки, които причиняват големи проблеми.

