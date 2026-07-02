Астроном прекара осем години в убеждаване на НАСА да направи най-безсмислената снимка на Земята

През 1990 г. космическата сонда Voyager 1 обърна камерата си назад и фотографира Земята от разстояние от приблизително шест милиарда километра. Планетата беше по-малка от един пиксел по размер и изображението на практика не съдържаше научна информация. Тази мъничка точка обаче се превърна в едно от най-запомнящите се изображения в човешката история.

Както пише spacedaily.com, фактът, че това изображение изобщо съществува, се дължи до голяма степен на астронома Карл Сейгън, който е прекарал години в защита на съществуването му.

Снимката на Земята, която никой не искаше

От разстояние от шест милиарда километра, Земята е твърде малка, за да бъде разрешена от която и да е камера. На изображението липсват каквито и да е детайли, само точка. Сейгън, който е бил част от екипа за заснемане на Вояджър, е разбирал аргументите за това отлично, но аргументите му в полза на тази снимка никога не са били научни.

Въпросът беше на перспектива - той искаше да получи портрет на Земята такава, каквато всъщност е в космоса.

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Идеята се заражда още през 1980 г., когато Вояджър 1 прелита покрай Сатурн. В продължение на години НАСА отказва да одобри изображението по очевидни причини. Екипът на Вояджър разполага с ограничени инженерни ресурси и насочването на камерите обратно към вътрешната част на Слънчевата система означаваше да бъдат насочени твърде близо до Слънцето, рискувайки повреда.

Отне осем години и шест отделни заявки, преди изображението да бъде одобрено. Снимката е направена на 14 февруари 1990 г. След като завърши планетарната си мисия, Вояджър 1 използва камерите си за последен път, заснемайки Земята, преди да ги изключи. На изображението тя изглежда като точка с размер приблизително 0,12 пиксела, случайно уловена в лъч слънчева светлина, разпръснат в оптиката на камерата.

Изображението няма научна стойност и не е оказало влияние върху развитието на науката. Въпреки това, то е дало на хората ясна представа за мястото, където всъщност живеят.

Удивително е, че космическата сонда Voyager 1, изстреляна през 1977 г., все още се носи през междузвездното пространство със 17 километра в секунда. Според наличните данни, в момента тя е на около 25 милиарда километра от Слънцето. През 2012 г. тя стана първият създаден от човека космически кораб, напуснал Слънчевата система и навлязъл в междузвездното пространство.

Вояджър 1 се смята за най-отдалечения и най-бърз обект, създаван някога от човечеството. Двигателите на сондата отдавна са спрели да работят – тя лети по инерция, предизвикана от гравитацията на планетите в началото на пътуването си. Според наличните данни, Вояджър в момента е на приблизително 25 милиарда километра от Слънцето. През 2012 г. той стана първият създаден от човека космически кораб, напуснал Слънчевата система и навлязъл в междузвездното пространство.

При сегашната скорост на Вояджър, ще са му необходими приблизително 17 000 години, за да измине това разстояние. Въпреки това, още през ноември тази година се очаква малък, но символичен етап: за първи път в историята сондата ще бъде на един светлинен ден от Земята. Това означава, че сигналът ѝ ще ни достигне точно за един ден. Това отне почти 49 години.

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