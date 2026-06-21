Прогноза за времето - 22 юни 2026 г. (понеделник)

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, макар през деня да се понижи. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. В понеделник ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29° и 34°, в София – около 30°.

В планините

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите в западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа до умерен североизточен вятър.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 15°.

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По морето

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По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е между 21° и 23°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Изгрев и залез

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 49 мин. и залязва в 21 ч. и 8 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 19 мин.

Луната в София залязва в 1 ч. и 15 мин. и изгрява в 14 ч. и 9 мин. Фаза на Луната: първа четвърт.

Източник: meteo.bg