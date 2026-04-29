Учени бият тревога: Заснежените върхове на Хималаите променят цвета си

Сателитни данни, обхващащи повече от две десетилетия, показват, че цветът на заснежените върхове на Хималаите се променя. Това се дължи на растителността, която расте все по-високо в Хималайската планинска верига, прониквайки в райони, за които преди се смяташе, че са твърде сурови за всичко друго освен лед и скали, пише IDR.

Растителността на Хималаите

Изданието съобщава, че учени от университета в Ексетър са открили, че границата на планинската растителност се издига нагоре със скорост от почти седем метра годишно. Проучването, публикувано на 14 април 2026 г. в списание Ecography, анализира шест региона, обхващащи цялата Хималайска дъга, от Ладакх в Индия до Бутан на изток.

„И в шестте региона горната граница, до която растенията могат да растат непрекъснато, се е увеличила постоянно между 1999 и 2022 г.“, се казва в статията.

Най-бавният растеж е отчетен в региона Кхумбу, където се намира връх Еверест, с 1,42 метра годишно, докато най-високият е в Мантангу, Непал, където границата на растителността се е покачвала с 6,95 метра годишно.

„Алпийската зона е сурова среда, доминирана от нискорастящи растения и дървесни храсти“, каза Руолин Ленг, водещ автор на изследването и научен сътрудник в катедрата по науки за Земята и околната среда в Университета в Ексетър.

Според него, изменението на климата причинява и трансформации в Хималаите: „Въпреки това, с промяната на климата, условията в Хималаите се променят по различни начини, от температурни колебания и промени в снежната покривка до наличието на вода и хранителни вещества.“

Затоплянето на Хималаите изпреварва останалата част от планетата

Изданието съобщава, че хималайският регион се затопля по-бързо от средното за свет

„Тази допълнителна топлина намалява снежната покривка, оголва почвата и удължава вегетационния период на преди това неплодородни височини. Екстремната среда, преди това рядко населена с нискорастящи растения, става по-мека“, обяснява публикацията.

Проучване на Университета в Ексетър, проведено съвместно с колеги от Непал и Швейцария, комбинира сателитни изображения с дългосрочни климатични данни.

„Екипът е наблюдавал както тенденциите на озеленяване, показващи по-листна или гъста растителност, така и тенденциите на покафеняване, което може да показва загуба на растителност или преминаване към по-дървесни храсти“, се съобщава в публикацията.

Прави впечатление, че в по-голямата част от изследваната област преобладаваше зеленина, но в източните райони ситуацията беше различна.

„Изследователите са регистрирали значително пожълтяване в регионите Кхумбу и Бутан, което показва, че тези промени са неравномерни. На някои места растителните съобщества, които се разширяват нагоре, може да са коренно различни от тези, които изместват“, отбелязва статията.

В публикацията се обяснява, че проблемът далеч надхвърля естетиката, тъй като Хималаите захранват реки, които осигуряват вода на милиони хора в цяла Азия.

„Тъй като растителността колонизира по-високите надморски височини, тя може да наруши водния цикъл по начини, които учените едва започват да разбират“, се казва в статията.

В продължение на десетилетия изследванията на изменението на климата в Хималаите са фокусирани върху топенето на ледниците и отстъпването на снежната линия. Изданието съобщава, че тези проблеми остават належащи.

„Новите данни за растителността обаче добавят сложност, която по-старите модели не са отчитали. Растенията не са пасивни наблюдатели. Те променят средата си“, отбелязва публикацията.

