Учени бият тревога: Земята губи равновесие

Продължаващото изгаряне на изкопаеми горива задържа топлината в земната атмосфера, океаните и сушата, вместо да я отразява обратно в космоса, което води до загуба на баланс, който поддържа стабилен климат на Земята. Според The ​​New York Times, това е заключението, до което са стигнали авторите на нов доклад.

Земята губи равновесие

Земята е загубила равновесие – това е основното послание на доклад на Организацията на обединените нации, който анализира колко от слънчевата енергия се абсорбира от планетата и колко се отразява обратно в космоса.

Изследователи са установили, че разликата между абсорбираната и отразената енергия е най-голямата от началото на измерванията през 1960 г. Това означава, че все повече от слънчевата топлина се задържа на Земята. Според доклада за състоянието на глобалния климат на Световната метеорологична организация, този дисбаланс води до затопляне на океаните, атмосферата и ледените региони на планетата.

Ашкай Деорас, учен от Националния център за атмосферни изследвания на Обединеното кралство, сравни ситуацията със затворена стая, която се нагрява.

„Ако отворите прозорец, горещият въздух естествено излиза. Но сега, заради парниковите газове, топлината просто се натрупва. Планетата не може да се охлади“, обяснява той.

Предишни доклади на ООН са документирали промени в отделни показатели – температура на повърхността, затопляне на океана, топене на ледниците и покачване на морското равнище. Тази година обаче авторите се фокусираха върху глобалния мащаб на промяната.

„Енергийният дисбаланс разказва цялата история“, каза един от авторите на доклада, Карина фон Шукман от Mercator Ocean International.

В стабилен климат количеството енергия, идващо от Слънцето, е приблизително равно на това, отразено обратно в космоса. Емисиите на парникови газове – въглероден диоксид, метан и диазотен оксид, са достигнали най-високите си нива от поне 800 000 години, нарушавайки този баланс, обясняват изследователите.

Последните 11 години са най-топлите в историята. Миналата година средната глобална температура надхвърли нивата от прединдустриалния период с 1,43°C, а 2024 г. ще бъде най-горещата година досега с 1,55°C. Световните океани продължават да се затоплят, абсорбирайки въглероден диоксид от атмосферата. Площта на арктическия морски лед остава рекордно ниска, докато площта на Антарктида е третата най-ниска в историята.

Излишната енергия на Земята се преразпределя между океаните, атмосферата и сушата. Според учените това увеличава вероятността и тежестта на екстремни метеорологични явления – мощни бури, горещи вълни, суши и обилни валежи.

„Около 91% от излишната топлина се натрупва в океаните, други 5% на сушата, 3% в ледниците и само 1% в атмосферата близо до земната повърхност, където тя пряко влияе на температурата, усещана от хората“, се казва в статията.

През 2025 г. нивата на затопляне на океана достигнаха рекордно високи нива. Темпът на затопляне се е увеличил повече от два пъти в сравнение с периода 1960–2005 г. Изследователите са особено загрижени, че топлината се натрупва все повече не само на повърхността, но и в океанските дълбини – под 2000 метра – където се задържа значително по-дълго.

„Колкото повече топлината е изолирана от атмосферата, толкова по-близо се приближаваме до времеви рамки на необратима промяна в климата – от 400 до 1000 години“, подчертава Карина фон Шукман.

