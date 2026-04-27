Учени: Морското равнище се покачва много по-бързо от прогнозите на климатолози

Според ново научно проучване, публикувано в списание Nature, действителното морско равнище на планетата е значително по-високи от прогнозите на много климатолози.

Бързото повишаване на морското равнище

Международен екип от учени откри, че над 99% от настоящите научни оценки на заплахата, породена от покачването на морското равнище, съдържат систематична грешка. Действителните нива на крайбрежните води са средно с 24–27 см по-високи от тези, използвани от повечето изследователи в техните изчисления. В някои региони, особено в Глобалния юг, разликата достига повече от 1 метър, а на някои места до 7,6 метра. Това означава, че милиони хора и хиляди квадратни километри земя вече са много по-близо до водата, отколкото сочеха предишните оценки.

ООН зове за помощ заради увеличаващото се морско равнище

Повечето изследвания (90,6%) са използвали глобални геоидни модели като „нулево“ морско ниво. Геоидът е теоретична повърхност, която симулира средното океанско ниво, без да се отчитат теченията, вятърът и други динамични фактори. В действителност обаче, както твърдят авторите на новото изследване, учените трябва да използват действителни, а не теоретични морски нива, разчитайки на сателитна алтиметрия и данни от приливни станции.

Освен това, в 73% от научните статии, посветени на проблемите на морското равнище, авторите дори не са уточнили кой модел на океанската височина са използвали. Само по-малко от 1% от изследванията са оценили правилно действителното морско равнище и височината на сушата.

Последици за бъдещето

Фактът, че повечето изследователи са разчитали на неправилни първоначални данни в своите изчисления, прави прогнозите им практически безполезни. Авторите на новото проучване смятат, че теоретичното покачване на морското равнище с 1 метър над сегашните нива (което би могло да се случи до края на века при песимистични сценарии) би означавало значително по-лоши последици от прогнозираните по-рано. Според тях 31–37% повече земя ще бъде под вода (старите модели прогнозират наводняване на 460–670 хиляди км² – сравнимо с площта на Украйна); 48–68% повече хора ще бъдат принудени да напуснат домовете си (тоест от 77 на 132 милиона души вместо прогнозираните по-рано 34–49 милиона).

Учени разкриха механизма за покачването на морското ниво

Страните от Югоизточна Азия ще бъдат особено силно засегнати: площта на наводнените земи там ще се увеличи със 72–95% в сравнение с настоящите прогнози, а броят на хората, изложени на риск, ще се увеличи със 74–96%.

Проучването установи също, че 45 документа, цитирани в Шестия доклад за изменението на климата на Междуправителствения панел по изменение на климата, също съдържат тази грешка. Това означава, че дори най-авторитетните оценки на глобалния риск може да са подценени.

„Правилното съотношение между височината на морето и сушата е основата на надеждните прогнози. Нашите резултати подчертават необходимостта от преоценка на съществуващите изследвания и повишаване на стандартите в научната общност“, заключават авторите.

Нивото на водите по света се покачва: Сгради и хора са застрашени