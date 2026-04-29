На фона на пъкъла в Туапсе Путин се сети, че и изборите в Русия може да станат ад (ОБЗОР - ВИДЕО)

На фона на поредния силен имиджов и икономически удар срещу режима на руския диктатор Владимир Путин – а именно, постоянните пожари в Туапсе след визити на украински далекобойни дронове, Путин погледна и към "сигурността на изборите" в Русия. Става въпрос за т. нар. Единен ден за гласуване: изборите за долната камара на руския парламент (Дума), които би трябвало да се проведат до 20 септември, 2026 година, изборите за регионални парламенти (39 региона и области, включително Москва и Санкт Петербург) и изборите за руски губернатори (в 7 региона се избира пряко, в още 3 – от регионалните парламенти) – ОЩЕ: 12 дни по-късно Кремъл забеляза катастрофата в Туапсе. Путин с първи коментар (ВИДЕО)

"Сигурността и борбата с тероризма са особено важни предвид предстоящата предизборна кампания. Нека ви напомня, че през септември руските граждани ще избират депутати в 9-та Държавна дума. Ще се проведат мащабни кампании на регионално и местно ниво. Нашият приоритет е безопасността на всички участници в изборите, кандидати, членове на избирателни комисии и наблюдатели, както и на десетките милиони хора, които ще отидат до избирателните секции. Това се отнася преди всичко за Донецката и Луганската народна република (бел. ред. - ДНР и ЛНР – непризнатите от международната общност нови руски земи, които всъщност са окупирани украински територии, при това двете области не са превзети изцяло от руската армия след 5 години война, като ЛНР е над 99% под руски контрол, докато ДНР е около 75%), както и за Запорожката и Херсонската области (също окупирани украински земи и също двете области не са изцяло превзети от руската армия, поне по около една четвърт от тях е под украински контрол). Техните жители ще избират депутати на федерално ниво за първи път", обясни Путин. Той добави, че Украйна ще се опита да предотврати избори в окупираните територии, но хората, които живеят там, не можело да бъдат сплашени, защото били силни и надеждни.

(ВИДЕО) Руският диктатор поиска и да бъдат създадени условия руските войници в Украйна също да гласува: "Необходимите мерки трябва да бъдат взети предварително, като се вземе предвид оперативната обстановка. И, разбира се, от решаващо значение е да се гарантира безопасността на служителите на избирателните комисии".

Руският диктатор, който вече години използва терористична стратегия с удари по граждански цели в Украйна, за да сплаши достатъчно украинците, та да свалят от поста му украинския президент Володимир Зеленски (крещящ пример от многото, които се натрупаха за над 4 години, е руската бомбардировка по детската болница за онкоболни "Охматдит": Украйна през 2024 г.: Краят на войната е близо, истинският мир е далеч), се оплака как ударите в Туапсе били тероризъм, към който "Киев и покровителите му" прибегнали открито. Защо така – защото Украйна не можела да спре руския напредък на фронта и всеки ден губела земя (признание директно как руската армия превзема суверенни територии на чужда държава). "Надяват се, че така ще променят нещата. Нищо няма да се промени, но има заплахи, те растат", констатира Путин, след като и на фронта армията му няма никакъв значим успех от месеци, дори прословутото превземане на Покровск си остава ситуация на тежки боеве и постоянна "работа" на FPV дронове в този град, която нанася жестоки загуби на руснаците. Иначе ръководителят на Министерството на извънредните ситуации за Краснодарския край Александър Куренков, който Путин спеши да отива веднага в Туапсе, обяви, че разливът на петрол там бил спрян, но мерките за овладяване на самия разлив още не са достатъчни и ще има допълнително укрепване на прегради, които целят спирането на теча. Според Куренков, на 29 април в града ще пристигнат 40 водолази, а обединената оперативна група на Министерството на извънредните ситуации се планира да бъде увеличена с 300 души, до 660 души общо. В Туапсе действа извънредно положение, няма вода за повече от 30 улици в града:

🤡 Putin claimed there are no serious threats in Tuapse



The head of the Krasnodar region assured the dictator that people are coping with the challenges. How “successful” that effort is was seen across the internet today, flooded with footage from the burning city.



Putin called… pic.twitter.com/p0z7fxCenl — NEXTA (@nexta_tv) April 28, 2026

A massive plume of smoke from the burning oil refinery in Tuapse is visible from the Krasnaya Polyana mountain resort, located 105 km away. A state of emergency has been declared throughout the entire Tuapse district. pic.twitter.com/QZRDa0Newb — WarTranslated (@wartranslated) April 28, 2026

Украйна няма да даде доброволно нито сантиметър своя земя на Русия

На Киевския форум за сигурността, началникът на украинската президентска администрация генерал Кирило Буданов, който беше ръководител и на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР), категорично каза: "Никога няма да се откажем от своя земя, никога няма признаем окупирани територии, дори не си мечтайте. Що се отнася до Донбас, сигурен съм, че ще намерим решение, което е приемливо за нас, защото това е наша земя и не може да търгуваме с нея". "Никой в Украйна няма да се съгласи със загуба дори на сантиметър от нашата земя", подчерта Буданов. И пак заяви, че ако Украйна е слаба, никой няма да говори с нея т.е. да се съобразява с нея – затова трябва да е силна, за да е готова за всякакви сценарии в бъдеще. "Никакво международно право не работи тук" - знакови думи на Буданов:

Head of the Office of the President of Ukraine, Kyrylo Budanov:



We will never renounce our territories. Never recognize occupation.



This is our land, we cannot trade it. pic.twitter.com/9e3kNGSwdy — Clash Report (@clashreport) April 28, 2026

Head of the Office of the President of Ukraine, Kyrylo Budanov:



Nobody in Ukraine would agree to lose even an inch of territory.



Nobody wants to deal with the weak — international law doesn’t work here. pic.twitter.com/f2zhlngXlv — Clash Report (@clashreport) April 28, 2026

Колко силна вече е Украйна – украинският министър на отбраната Михайло Федоров, който преди това заемаше поста на министър на иновациите, съобщи, че с украински дронове-прехващачи са свалени над 33 000 руски далекобойни дронове от различни видове през месец март. Украинската армия е получила двойно повече дронове-прехващачи досега през 2026 година, отколкото за цялата 2025 година, каза още той. Факт е обаче, че дори с това мощно оръжие 100% безопасност няма – пример как руски далекобоен дрон, вероятно „Шахед“, се взривява в новострояща се сграда в Киев посред бял ден:

Ukraine’s Defense Minister Mykhailo Fedorov said interceptor drones downed a record 33,000 plus Russian UAVs of various types in March. He added the military has received twice as many interceptor drones since the start of 2026 as in all of 2025. #Ukraine pic.twitter.com/3fo5mTivYn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 28, 2026

Russian drones reached Kyiv, with air defenses engaging Shaheds over the capital. At least one UAV struck a high-rise. #Ukraine pic.twitter.com/5jeyT3wdGY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 28, 2026

Според Reuters, МВФ иска от Украйна да наложи ДДС от 20% на целия внос, който приема, за да си осигури 8,1 млрд. долара годишно. Мярката е считана за ключова преди прегледа и оценката на финансите на Украйна от Фонда, който предстои през юни.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Украинският ад за руската армия няма край – появи се информация в руски медии, че е атакуван руски военен гарнизон в Хабаровския край, а целта на украинците е била генерал-майор Азатбек Омурбеков, командващ руските войски в Буча през 2022 година (известен с прякора Касапина от Буча). И пореден пример какво е да си руски войник в Украйна – с много малък шанс да се върнеш жив, а дори да стане, често със сериозни травми, без обещаните от режима на Путин „големи“ пари и публикуващ видеа в социалните мрежи колко лошо нещо е войната. Такава е историята на обикновен руски войник на име Сергей Марченко – ОЩЕ: Силата на кармата: Украйна стигна до "Касапинът от Буча" чак в Далечния изток на Русия?

Russian media say a blast hit a Russian military garrison in Knyaze-Volkonskoye-1 in Khabarovsk Krai, targeting Major General Azatbek Omurbekov, who commanded Russian troops in Bucha in 2022. One person was killed, several were wounded, and his condition remains unclear. #Russia pic.twitter.com/K20YFrXAg7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 28, 2026

An ordinary Russian, Sergey Marchenko, joined the "smo" thinking he would earn some money and everything would be great. He was the only survivor from his group, and now he needs rehabilitation that he can't afford. He also received no compensation for his concussion. Now he sits… pic.twitter.com/N8SgFP5LQZ — WarTranslated (@wartranslated) April 28, 2026

Documents and patches recovered during combat operations by Ukrainian assault troops from the "Morok" battalion of the 225th Separate Assault Brigade. pic.twitter.com/mbdEzwOpWw — WarTranslated (@wartranslated) April 28, 2026

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) изграждат непрекъсната отбранителна линия с укрепления по северната граница на страната с Русия и Беларус, простираща се от Киевското водохранилище до град Суми. Целта е руснаците да не могат да създат мечтаната от тях буферна зона от север. Позиции се изграждат не само в първите 20 км навътре от фронта, а също на различни места на дълбочина до 100 км във вътрешността на страната, като така се създава ешелонирана отбрана, предава Frontline Monitor:

След два поредни дни на поне 200 бойни сухопътни сблъсъка в Украйна, сега има известен спад съгласно данните на украинския генщаб. На 28 април са станали 189 бойни сблъсъка спрямо 226 на 27 април. Руснаците са хвърлили 234 управляеми авиационни бомби (КАБ), тоест с 13 по-малко спрямо предишното денонощие. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3019 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 800 нагоре. Руската армия е използвала 8409 FPV дрона, което с около 2150 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак Покровското направление е най-горещо – 48 отбити руски пехотни атаки е имало там, като след два дни прекъсване отново украинският генщаб сочи Покровск като място на активни бойни действия, но сега Мирноград излиза от украинския списък. 21 руски пехотни атаки е имало североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, но пак нито една откъм Часов Яр (Краматорското направление). Руското военно министерство обаче се хвали, че е превзето село Илиновка, югозападно от Константиновка – без геолокализирани видеокадри за потвърждение. Още 29 руски пехотни атаки са станали в района на Гуляйполе, Запорожка област, ни нито една в Ореховското направление, най-западната част на Запорожка област. В северната част на фронта най-много руски пехотни атаки е имало при Вовчанск, Южнослобожанското направление – 8, докато в Лиман и Купянск са били 6 и 4.

Pokrovsk direction ⚔️



In the area of responsibility of the 7th Air Assault Corps, the enemy continues its offensive on Pokrovsk, replenishing losses. Ukrainian Defense Forces hold positions on the northern outskirts 🛡️.



In the southeast, the enemy is concentrating equipment,… pic.twitter.com/PfgoSKCD0O — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) April 28, 2026

Специално за Ореховското направление, украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, е категоричен – руското настъпление там е спряно засега. Става въпрос за действията от юг на север на 58-ма руска общовойскова армия – от Работино към Степногорск и на североизток към Мала Токмачка и Орехов. Не само това – в Приморско, Степногороск и Мала Токмачка украинците успешно контраатакуваха и не позволиха на руските части да се укрепят и да ги превземат. Руският военен министър Андрей Белоусов може колкото си иска да поздравява руската армия за превземане на Мала Токмачка, но всъщност ситуацията за руснаците там е "меко казано доста неясна", иронизира украинският военен експерт и уточнява, че украински части държат Околовръстното шосе между Степногорск и Приморско. А направлението за руснаците е явно важно – там са разърнати силите на 5 дивизии, според оценката на Машовец. Сега руснаците се мъчат да удържат зоната си на контрол северно от Камянско, от която се надяваха да развият настъпление на широк фронт по река Конка, както и да пробият все пак през Новоданиловка и Мала Токмачка към Орехов, обобщава Машовец. Той отчита, че от изток, откъм Гуляйполе руснаците много бавно вървят към Орехов. Обсада на Орехов от североизток, изток и югоизток, в момента е напълно реалистично, предупреждава той. И добавя – докато руснаците не могат да превземат Орехов и да вървят нагоре по течението на река Днепър (Приморско и Степногорск), те не могат да отделят резерви от това направление за атака на Славянск и Краматорск в Донецка област. Затова, през лятото, украинската армия трябва да се стреми да удържи Орехов, да спре руското макар и бавно настъпление към града откъм Гуляйполе и да изтласка 58-ма руска армия на юг до Василевка.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 171 далекобойни дронове по цели в Украйна, като 120 от тях са били клас "Шахед". Свалени са общо 154 дрона, сочи сводката на украинските ВВС. На 10 места в Украйна е имало удари от преминали през украинската ПВО далекобойни руски безпилотни системи. Един от големите удари е в Одеса – украинската спешна служба съобщава за 2-ма ранени, поразена е болница и многоетажна сграда. 49 пожарникари и 9 единици специализирана техника са гасили пожари. Украинското дунавско пристанище Измаил също е било ударено, като "Два майора" твърди, че са изстреляни не по-малко от 20 дрона клас "Шахед". В Сумска област има 1 загинал и 1 ранен след руски комбиниран въздушен удар по жилищни сгради, добавя украинската спешна служба. Руското военно министерство съобщава за 98 свалени украински далекобойни дрона над руска територия тази нощ. А Серхий Бескрестнов, с позивна "Светкавица" - съветник на украинския военен министър, съобщи, че руснаците оборудват дронове с модеми, които им позволяват да поддържат радиовръзка между отделните апарати и че системите за електронно заглушаване са неефективни срещу такива дронове, ако има пилот, който ръчно да ги управлява.