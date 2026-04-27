Учени откриха кехлибар под леда на Антарктида: Какво означава това?

Фрагмент от кехлибар, открит в басейна Пайн Айлънд, промени разбирането на учените за миналото на Антарктида. Той разкрива, че някога близо до Южния полюс са расли смолисти дървета.

Фрагментът е на приблизително 92 до 83 милиона години и датира от средата на периода Креда, според Daily Galaxy. Той предоставя пряка връзка с времето, когато Антарктида е била покрита с гори. Отбелязва се, че това е първият кехлибар, открит някога в Антарктида, което прави това откритие забележително.

Какво дава тази находка на науката?

Откриването на кехлибар в Антарктида запълва дългогодишна празнина във вкаменелостите. Преди това най-южните известни находища на кехлибар датират от средата на Креда в Южна Австралия и Нова Зеландия.

Според изследователски екип, ръководен от Йохана Клагес от университета в Бремен, това откритие потвърждава, че подходящи условия за образуване на смола някога са съществували дори в полярните региони.

Кехлибарът се образува от растителна смола, обикновено секретирана от голосеменните растения. Клагес отбелязва, че смолата е мастноразтворима смес от съединения, способни да се фосилизират при благоприятни условия.

„Някои растителни смоли могат да се фосилизират при определени условия и да се запазят в геоложкия запис като кехлибар“, казва той.

Антарктическата проба показва, че иглолистните гори някога са расли в блатистата среда на умерените дъждовни гори близо до Южния полюс.

„Антарктическият кехлибар вероятно съдържа остатъци от дървесна кора под формата на микроскопични включвания“, призна съавторът на изследването Хени Хершел, учен в Саксонската държавна служба за околна среда, земеделие и геология.

Самият образец съдържа прозрачни и полупрозрачни частици, което показва добро съхранение. Както отбелязва Хершел, това вероятно означава, че кехлибарът е бил заровен на малка дълбочина, избягвайки излагане на топлина и налягане, които биха могли да го повредят.

Изследователите също така наблюдават признаци на патологично отделяне на смола – реакция при дърветата, която се появява, когато са повредени от вредители или горски пожари. Този процес помага за запечатването на кората и може да улови материални частици в смолата.

Тези подробности са важни, защото кехлибарът може да действа като капсула на времето. Дори малък фрагмент може да съдържа улики за средата, в която се е образувал.

„Беше много вълнуващо да осъзная, че в някакъв момент от историята си всичките седем континента са имали климатични условия, които са позволявали на дърветата, произвеждащи смола, да оцелеят... Това откритие ни позволява да пътуваме назад във времето по друг, по-директен начин“, коментира Клагес.

