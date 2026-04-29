Учени: Нова опасност грози Антарктида

Антарктида може да губи лед не само поради затоплящия се въздух, но и поради океанските процеси. Нови изследвания показват, че топлите дълбоки води постепенно се приближават до ледените шелфове на континента. За това пише „Дейли Мейл“ .

Антарктида се топи отдолу

Източникът е така наречената полярна дълбоководна вода – относително топло океанско течение, което обикновено се задържа на дълбочина около 500 метра от ледените шапки. Според учените силните ветрове в Южния океан все повече изтласкват тази вода по-близо до повърхността.

Прочетете също: Учени откриха кехлибар под леда на Антарктида: Какво означава това?

Въпреки че температурата на тази вода е около 2°C, тя е достатъчна, за да отслаби антарктическите ледени шелфове. Тези ледени шелфове задържат вътрешните ледени покривки и Антарктида, които съдържат огромни количества сладка вода.

Учени са измерили движението на маса, наречена „полярна дълбока вода“ (PDW), и са установили, че тя е станала по-дебела през последните 40 години, съответствайки на тази на Антарктида.

Професор Сара Пърки от Института по океанография „Скрипс“ обясни, че ледените покривки преди това са били защитени от слой студена вода, което им е пречело да се топят.

„Сега изглежда, че циркулацията на океана се е променила и е все едно някой е пуснал кран за топла вода и водата във ваната се е затоплила“, казва тя.

За да потвърдят този процес, изследователите комбинирали наблюдения на борда с данни от космическия апарат „Арго“, който непрекъснато събира информация в горните слоеве на океана. Това им позволило да създадат подробен набор от месечни наблюдения, обхващащи четири десетилетия. Резултатите ясно показаха за първи път, че топлината от дълбокия океан наистина се движи към Антарктида.

Прочетете също: Огромни залежи от злато на Антарктида: Кой може да претендира за тях?

Учените предупреждават, че топлата вода не само пряко допринася за топенето на ледените шелфове, но и измества линията, където ледът се среща със скалната основа. Следователно все повече лед е изложен на топла вода, което може да ускори загубата му.

Изследователите посочват и по-широки последици: покачване на морското равнище, рискове за крайбрежните общности и евентуално въздействие върху глобалните океански течения.

Според един от авторите на изследването, д-р Джошуа Ланхам, това вече не е просто бъдещ сценарий.

„Сега виждаме как този сценарий започва да се проявява в наблюденията ни и в реалността“, казва той.

Прочетете също: Учени откриха континент-призрак под леда на Антарктида