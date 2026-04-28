Учени откриха континент-призрак под леда на Антарктида

Учени откриха древен континент под дебел слой лед в Антарктида, наречен „континентът призрак“. Изследвания на Британската антарктическа служба показват, че това са останки от древен свят, скрит и защитен от лед в продължение на милиони години. Съществуването на този континент е доказано от необичайни розови скали, открити на повърхността. Това съобщава Екопортал.

Как учените откриха „континент-призрак“

Изследователите успяха да реконструират скрити структури, използвайки сеизмични карти, като изпращаха звукови вълни през леда. Последните сигнали бяха необичайно организирани и последователни, несъвместими с известни модели на вулканични или тектонични образувания.

Междувременно по повърхността на Антарктида са започнали да се появяват отличителни розови скални образувания. Геоложкият анализ разкри, че някои от тези скали датират от най-ранните периоди от историята на Земята, а в някои случаи предшестват Луната.

Какъв е произходът на „континента-призрак“?

Учените смятат, че откритата земна маса не е нова формация, издигаща се отдолу. Това е масивно парче континентална кора, вероятно „отдавна изгубеният близнак“ на Зеландия – почти напълно потопен континент в Тихия океан.

Тези региони преди са били свързани, но тектонични сили са ги довели до разделянето им. В продължение на милиони години, докато Антарктида се е отдалечавала и е охлаждала, ледът е действал като щит, предпазвайки структурата от ерозия и скривайки я от човешки поглед.

Причините за „появата“ на структурата в момента

Континентът останал неподвижен, но откриването му станало възможно благодарение на комбинация от два фактора: усъвършенстване на съвременни сеизмични инструменти, екологично предизвикани промени в ледената покривка, които са разкрили скрити досега геоложки улики.

Съобщава се, че това откритие променя разбирането на учените за историята на планетата, доказвайки, че континентите са в постоянен поток – разделят се, дрейфират и се събират отново. Погребаната земна маса е свидетелство за свят, съществувал преди милиони години, и потенциално е възможно да е бил дом на екосистеми, считани сега за изчезнали.

Наскоро изследователи в Антарктида се натъкнаха на непознат остров, който прилича на замърсен айсберг. Откритието е направено по време на принудително отклонение поради лошо време.

След приближаване на обекта на разстояние около 150 метра, става ясно, че той има скалиста структура. За подробен оглед е използван дрон. Оказва се, че това е малък остров, дълъг приблизително 130 метра и широк около 50 метра, който се издига над морското равнище с приблизително 16 метра.

