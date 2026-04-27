Учен: Светът е на прага природата да реши дали има нужда от хора

Светът е на прага на това природата да реши дали има нужда от хора или е по-добре без тях. Това заяви Александър Сигал, директор на Института по индустриална екология и редовен член на Академията по строително инженерство на Украйна, по време на пресконференция.

Природата може да унищожи човечеството

Сегал допълва, че с помощта на изменението на климата природата може да регулира броя на хората на планетата, населението, възможността за оцеляване, чак до „пълното унищожение на човечеството като такова“.

„Ако природата заключи, че това е неприемлив път на развитие, тя ще предприеме мерки, за да го предотврати. Това е по същество това, което се случва в света в момента“, казва експертът.

Наталия Фиалко, професор, член-кореспондент на Националната академия на науките на Украйна и ръководител на катедра „Дребномащабна енергетика“ в Института по инженерна термофизика на Националната академия на науките на Украйна, отбеляза, че настоящото глобално затопляне се ускорява, което е едновременно значително и опасно.

Освен това, глобалното затопляне е по-интензивно в Украйна, отколкото в Западна Европа. Това се дължи отчасти на по-сухия климат на Украйна и военните действия след руската инвазия.

„Ако говорим за нашите Карпати, сезонът, в който хората могат да използват например този сняг за каране на ски, вече е съкратен с 8-10 дни“, каза Сигал, добавяйки, че създаването на изкуствен сняг изисква много вода и електричество.

В същото време, ако няма сняг, карпатската екосистема, в най-лошия случай, ще се срине. Затоплянето ще засегне предимно по-ниските части на планините като цяло.

„Ако искаме да запазим курортите в Украйна, същите тези карпатски курорти, тогава трябва да сме готови почиващите да се изправят пред допълнителна финансова тежест от 100 до 800 евро за период на почивка от 10 до 20 дни“, казва експертът.

Борба с глобалното затопляне

Според Фиалко, борбата с глобалното затопляне изисква по-специално ресурсна дипломация, адаптивно земеделие и внедряване на технологии за намаляване на климатичните промени.

Сегал от своя страна отбеляза, че за борба с глобалното затопляне е необходимо да се прилагат и програми за намаляване на емисиите на парникови газове и декарбонизация на икономиката. Освен това, по-специално, е необходимо да се намали използването на изкопаеми горива.

Същевременно той отбеляза, че почти 80% от приноса за глобалното затопляне идва от Китай, Индия и Съединените щати.

