Учени разкриха произхода на огромно океанско течение, което носи сто пъти повече вода от всички реки в света, взети заедно

Най-мощното океанско течение на планетата, което няма брегове, е било зародено преди милиони години не само от движението на тектоничните плочи, но и от прецизното подравняване на континентите с траекторията на „ ревящите“ западни ветрове.

Мистерията с най-голямото океанско течение

Антарктическото циркумполярно течение ( АКТ) е гигантска помпа, която транспортира сто пъти повече вода от всички реки в света взети заедно, и именно тя поддържа вечната замръзналост на Южния полюс. Нова дигитална реконструкция на климата от учени от Института „Алфред Вегенер“ обаче доказва, че простото раздалечаване на континентите не е било достатъчно, за да превърне Земята от „оранжерия“ в „хладилник“.

Дълго време геолозите бяха убедени, че дълбокото замръзване на Антарктида е започнало точно в момента, в който Южна Америка и Австралия са се отделили. Но симулацията разкри различна картина: новообразуваните морски пътища – протокът Дрейк и Тасмановата порта, са останали „ тихи затънтени води“ дълго време, докато Австралия не се е отдалечила достатъчно на север. Професор Герит Ломан, един от авторите на изследването, отбелязва значението на подобни сложни модели за разбирането на миналото.

„ С това проучване за първи път демонстрираме важността на провеждането на такива сложни симулации с висока резолюция на климата в дълбокото минало. Въпреки сложността си, те предоставят нови прозрения за взаимодействията между лед, атмосфера и океан“, обяснява Ломан.

Оказа се, че вятърът е основният двигател на процеса. В началните етапи западните въздушни течения са духали твърде далеч на север и океанските маси просто не са могли да пробият Тасмановата порта, за да завършат обиколката около полюса. Водещият автор Анна Кнал отбелязва, че именно това атмосферно разрушаване е поддържало течението в разкъсано състояние.

„Имаше предишни намеци, че ветровете в Тасмановия проход са играли значителна роля във формирането на течението. Нашите симулации ясно потвърждават това: едва когато Австралия се отдалечи от Антарктида и силни западни ветрове започнаха да духат директно през прохода, течението се разви напълно“, казва Кнал.

До този момент водните потоци са били хаотични: те са се удряли в ръбовете на континентите и са се отклонявали на север, вместо да заобикалят полюса. Тихият океан като цяло е оставал застоял и силно стратифициран. Но веднага щом континентите заели желаните позиции, течението ACC се е „събудило“ и започнало бързо да изсмуква въглерод от атмосферата, изтласквайки го в океанските дълбини. Според геофизика Йохан Клагес това е задействало кайнозойската ледникова епоха, която продължава и днес с редуващите се топли и студени периоди.

