"Не замърсяваме": Официални данни опровергаха ТЕЦ "Бобов дол" на фона на пушек и протести

Пет превишения на средночасовата норма за серен диоксид и две превишения на среднодневната норма за фини прахови частици (ФПЧ) са отчетени в района на ТЕЦ „Бобов дол“ от началото на 2026 г. Това показват данни на Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС), които от „Грийнпийс“ – България са получили по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Те допълват с конкретика картината на дим във въздуха, протести в Големо село и вече едноседмичния стоп на работата на централата.

Превишенията са отчетени при измерване в рамките на едва 21 дни с мобилната станция на ИАОС. Тя е била в Големо село по предварително утвърден график и два пъти заради сигнали за замърсяване.

Притеснителните числа

Числата, които от "Грийнпийс" предоставиха за Actualno.com, са следните:

Превишения за серен диоксид

8 март, в 13 ч. - 453 микрограма на куб. м;

11 март, в 17 ч. – 377 микрограма на куб. м;

12 март, в 11 ч. – 420 микрограма на куб. м;

14 март, в 11 ч . – 351 микрограма на куб. м;

16 март, в 15 ч. – 448 микрограма на куб. м.

Средночасовата норма за серен диоксид е до 350 микрограма на куб. м (за опазване на човешкото здраве), а при над 500 микрограма на куб. м. се задействат алармените прагове.

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Превишения за ФПЧ10 (среднодневни):

2 януари - 69 микрограма на куб. м;

3 януари - 51 микрограма на куб. м.

Допустимата средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве за фини прахови частици (ФПЧ10) е определена на 50 микрограма на куб. м.

Снимка: Actualno.com

Данните за пореден път потвърждават, че свързваната с Христо Ковачки ТЕЦ „Бобов дол“ системно замърсява Големо село и района. Миналата година са регистрирани цели 55 превишения на нормата за серен диоксид при едва 24 позволени по закон. Данните за периода от 2019 г. насам, които „Грийнпийс“ – България първи публикуваха, показват хронично замърсяване и хроничен провал на контролните институции да предотвратят нови обгазявания.

Замърсяването е "абсолютно системно и данните го доказват за пореден път", каза пред Actualno.com Десислава Микова - координатор кампания "Климат и енергия" в "Грийнпийс" - България. По думите ѝ, говорим за един много малък период за вземане на данни - когато станцията на ИАОС е била там през март (за превишенията за серния диоксид).

Споровете за данните: вече и официално се вижда, че ТЕЦ-ът замърсява

Важно е да се отбележи, че това са официалните данни, след като от ТЕЦ "Бобов дол" разкритикуваха предходно проучване на "Грийнпийс", открило - по методика на екоорганизацията - между 9 и 18 пъти по-високи стойности на серен диоксид от тези, които местните граждани следят за информация за замърсяването от въглищната централа. Изследването бе проведено от октомври 2025 г. до февруари 2026 г. включително - чрез дифузионни тръби. Това е утвърден метод за определяне на средни концентрации на SO₂ във въздуха за периоди от седмици или месеци, аргументираха се от "Грийнпийс" - България: Какво дишаме? Разкриха до 18 пъти по-високо замърсяване от ТЕЦ "Бобов дол" спрямо това, което виждаме.

ТЕЦ "Бобов дол" се противопостави на изнесената информация, сравняваща данните от дифузионните тръби с тези от автоматичната станция. От ТЕЦ-а нарекоха проучването "направено с пластмасови тръбички" и "целящо да компрометира работата" на централата. Не коментираха обаче данните по същество: Замърсява ли ТЕЦ "Бобов дол" в пъти повече от официалното? Централата опроверга проучване на "Грийнпийс".

"Методът, който ние използваме, се използва широко от университети, научни институции, които измерват замърсяването на въздуха. Проблемът, който институциите имат с него, е, че не показва превишенията, а показва стойностите за по-продължителен период от време", обясни Десислава Микова. Накратко казано, станцията на ИАОС мери средно аритметично на всеки час, а дифузионните тръби не правят това и не показват кога има превишение, но се вземат данните почасово и се направи средно аритметично за абсолютно същия период.

Снимка: "Грийнпийс" - България

"Специално за серния диоксид няма никакво съмнение, че единственият, основният индустриален източник в този район е ТЕЦ "Бобов дол". Може да не гледаме проучването на "Грийнпийс", ако решим, но сегаофициалните данни го доказват", каза експертът от екоорганизацията.

"От ТЕЦ-а не коментират публично и данните от своята станция за изминалата година - за осем месеца тя отчита 25 превишения при позволени за цялата година 24. И преди две-три седмици, когато публикувахме резултатите от дифузионните тръби, тогава еколожката на ТЕЦ-а беше дошла при протестиращите в Големо село и каза, че едно замърсяване в повече не е такъв проблем. Намирам го за цинично как четат данните и как ги приемат", добави Десислава Микова.

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Мълчание на институциите

Докато край централата текат демонстрации на местни жители против мръсния въздух, институциите мълчат. Данните по същество са публични, но ИАОС не ги публикува никъде официално, за да се покаже черно на бяло дали има или няма замърсяване.

"Затова ние вече година призоваваме и историческите данни да бъдат публикувани на техните уебстраници, за да бъде ясно, че замърсяване има, и да не са възможни тези манипулации, в които ТЕЦ "Бобов дол" излиза и казва: ТЕЦ "Бобов дол" не замърсява и никога не е замърсявал"", сподели Десислава Микова.

ИАОС е институцията, която притежава данните, а РИОСВ е контролната институция - тя следва да използва информацията, за да прави проверки, да налага предписания и (евентуално) санкции. Така възниква въпросът ползват ли се изобщо тези данни. "РИОСВ прави проверки, налага санкции, получава много сигнали и това е факт, но въпросът е, че нещата не се променят дългосрочно, само се влошават", смята експертът.

Данните от автоматичната станция на ТЕЦ-а са на страницата на Община Бобов дол и могат да се следят в реално време, но са ограничени само до последните 24 часа. "Това е проблем, защото можеш да се информираш, ако в момента усещаш някакъв проблем. Но не можеш да видиш какво се случва от началото на годината. Местните също искат да имат възможност да гледат и историческите данни", добави тя.

От "Грийнпийс" - България са попитали ИАОС как се поддържа станцията на ТЕЦ-а предвид резултатите от дифузионните тръби. Държавните институции обаче не са обяснили какво отношение имат към нея. ИАОС е съдействала за избора на място за поставяне на станцията, но такъв тип съоръжения следва да се калибрират с определени методи доста редовно - за това има конкретни изисквания. От ИАОС са обяснили как поддържат станциите в тяхната собствена мрежа, а за тази на ТЕЦ "Бобов дол" единствено са казали, че е частна. На протеста на местните еколожката от централата е казала, че станцията скоро ще направи една година на място и съответно сега ще бъде калибрирана, разкриха от "Грийнпийс".

"Но това, което знаем от ИАОС относно калибрирането и поддръжката на техните станции, е, че се случва няколко пъти в годината, тоест веднъж годишно по-скоро не е достатъчно", сподели Десислава Микова. "Въпросът е кой гарантира, че данните от тази станция са реалистични. Наистина би било доста разочароващо такава голяма инвестиция да не се поддържа адекватно и да не може да се има доверие на данните от нея".

Тя допълни, че оттук нататък гражданската организация не вижда какво повече може да направи, освен да "изобличава" ситуацията. Всичко вече минава в ръцете на контролните органи, които да гарантират изпълняването на условията в разрешителното на ТЕЦ-а.

ТЕЦ-ът не работи от седмица, жителите на Големо село са във възторг

Снимка: "Грийнпийс" - България

„Всички искаме да дишаме чист въздух, но на този етап това не е възможно” - с това оправдание защитниците на централата от синдикатите КТ „Подкрепа“ и КНСБ посрещнаха местните хора на среща, проведена в Община Бобов дол на 27 май, веднага след като активисти на „Грийнпийс“ – България разположиха гигантски надпис TOXIC под комините на ТЕЦ „Бобов дол“. Оправданието беше хвърлено директно в лицата на хората, които понасят цялата тежест на това да живеят в близост до системен замърсител, който никоя власт не може да накара да спазва закона, посочват от екоорганизацията.

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На срещата под домакинството на кметицата Елза Величкова присъстваха ръководството на ТЕЦ „Бобов дол“, в лицето на Чавдар Стойнев и Любомир Спасов, Александър Загоров и Йорданка Германова от КТ „Подкрепа“ , както и представители на синдикатите от ТЕЦ-а. Срещата приключи рязко, след като един от местните жители директно попита дали има замърсяване от централата, а Чавдар Стойнев отговори просто: „Не“. Местните станаха и демонстративно напуснаха срещата, разказват от "Грийнпийс".

„Единственото по-токсично от замърсяването от ТЕЦ „Бобов дол“ е лъжата, че такова не съществува. Крайно време е и енергетици, и профсъюзи да осъзнаят, че натрапването на дилемата „здраве или поминък“ е непрофесионално, неуважително към труда на хората и неморално спрямо цялото българско общество“, подчертава Десислава Микова в публична позиция на „Грийнпийс“ – България.

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ТЕЦ „Бобов дол“ напълно спря работа следобед на 27 май и вече от седмица не работи. Първоначално енергийният министър Росица Карамфилова обяви връчване на заповед за принудителна административна мярка за затваряне на Енергиен котел 2. Причината, по думите ѝ - "множество и системни регистрирани сигнали и нарушения във връзка с голяма горивна инсталация". От централата възроптаха, че така остават без резервна заместваща мощност, после работиха само с котел 3, а впоследствие напълно спряха работата.

Сега местните жители с облекчение поемат глътка въздух. "Хората звучат щастливи, просто е удивително", каза Десислава Микова.

"Очевидно енергийната система не се сгромоляса" без мощността на ТЕЦ-а, "представяна като безалтернативна", добавят от "Грийнпийс" - България. "Този пример ясно показва, че опорките за „въртящ момент“, „честотно балансиране“ и „инерционни мощности“ са пропаганда, която не стъпва на реалността. Проблемите с балансирането на системата имат съвременни решения чрез чисти технологии. Много държави вече ги прилагат и защитават енергийната си сигурност без заплахата за здравето на гражданите си от мръсен въздух".