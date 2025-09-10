За 9 години: В държавните градини в България са изхвърлени над 1 млрд. пластмасови чаши

В 1/3 от държавните детски градини в България децата на възраст между 3 и 7 години ежедневно изхвърлят еднократни чаши от пластмаса. Това показват резултатите от анонимно проучване с анкетна карта. Изследването е извършено по академичен проект на Магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление” към Стопански факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски.“В него са участвали директори, учители и родители от общо 141 държавни детски градини. Проучването е проведено през юни тази година. Като основни причини за употребата на еднократни чаши се посочват липсата на заместител за случаите, когато децата играят навън (67%), препоръки от Регионалните здравни инспекции за употреба на еднократни чаши (46%) и родители, които настояват за употребата на еднократни чаши (33%).

Притеснително: Пластмасата прониква в човешките мозъци

Призив

Още: Това невероятно ново вещество може да бъде суперматериалът на бъдещето

В навечерието на подготовките за старта на новата учебна година организаторите на проучването, академичната общност, екологични сдружения и активни граждани напомнят за дългосрочните вреди от замърсяването с пластмаса. Те отправят призив към отговорните институции, директори, учители и родители на деца в детски градини и училища да предприемат мерки за замяна на еднократните съдове на храни и напитки с многократни такива. Целта е в дългосрочен план да се опази здравето на децата, да се създадат навици за повторна употреба у подрастващите и да се опази чистотата на околната среда.

Изследването включва както еднократни чаши, произведени изцяло от пластмаса, така и чаши, частично пластмасови, които често са наричани „картонени чаши.“ Тяхната употреба представлява екстремен случай на потребителско поведение: ако средното време за употреба на най-често срещаните пластмасови предмети варира от няколко часа до няколко минути, то времето за употреба на водна чаша от едно дете се извършва в рамките на едва няколко секунди.

Положителна тенденция

Още: Разкриха шокиращото количество пластмаса, което вдишваме всеки ден

Наблюдава се положителна тенденция: през последните години в 64% от детските градини употребата на еднократни чаши е била или все още е налице, но във всички детски заведения са били положени усилия чрез дискусии в общността тази практика да бъде преустановена и да се предложат екологични заместители. Изводът от проучването е, че за преустановяване употребата на еднократна пластмаса в детските градини не липсват средства, а институционална подкрепа, преди всичко от страна на Министерство на здравеопазването. Липсата на консенсус в общността вероятно се дължи на недостатъчна информираност относно вредите за здравето от употребата на синтетичните полимери и тяхното натрупване в околната среда.

Замърсяването с пластмасови отпадъци води до интоксикация на околната среда. Над 7000 от общо над 13 000 химични вещества, свързани с пластмасите, са класифицирани като опасни за хората и екосистемите.Както механичните, така и химичните елементи на пластмасовите отпадъци мигрират чрез водните и въздушни течения, попадат в хранителната верига, с което бележат присъствие на практика във всички екосистеми. Значително е натрупването на пластмасови отпадъци във водните басейни: 109 млн. тона пластмаси има вече в реките, а 30 млн. тона — в океана. Почистването се превръща във все по-голямо предизвикателство, заради постоянното разпадане на пластмасите на микрочастици, наречени микропластмаси. Европейските потребители допринасят към замърсяването с 32 милиона тона пластмасов отпадък на година, като средно образуваният отпадък на глава от населението е 150 кг. Това е два пъти повече от световната осреднена статистика от 60 кг/жител/година. По данни на Евростат в България средната стойност на образувания отпадък на човек общо от опаковки е 78.8 кг, от които ¼ по показател тегло са опаковки от пластмаса.

Следващи стъпки

Още: Кои пластмасови опаковки са опасни за храните и напитките? Отговорът на учените

Като следващи стъпки за постигане на екологично самосъзнание у подрастващите и спестяването на значителни количества пластмасов отпадък, екологичната общност подготвя отворено писмо до Министерство на здравеопазването, в което ще се настоява да бъдат взети мерки срещу препоръките на регионални инспектори за употребата на еднократни чаши. Предлага се също да бъде изготвен списък с подходящи заместители на пластмасата за пиене на вода в дворните пространства на детските градини. Гражданските организации настояват още за мащабна информационна кампания за превенция на пластмасовия отпадък, както и за незабавно въвеждане на депозитната система в страната.

Проучването е посветено на Мисия „Аз избирам чашата за многократна употреба”, към Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие (ОЦОСУР) е част от широко обществено движение, което от 10 години работи за смислена промяна на практиката за използване на еднократни пластмасови чаши в детските градини. Еднократната пластмасова чаша е един от символите на консуматорското общество, довело до чудовищните мащаби на глобалното замърсяване с пластмаса. С близо 1 400 000 000 еднократни пластмасови чаши за вода, които само децата от българските държавни детски градини са изхвърлили от 2017 г до днес, те добавят към това замърсяване следа, която би описала повече от три пъти окръжността на Планетата. Към юни 2025 г. в над 550 държавни детски градини все още редовно се употребяват пластмасови чаши, като годишният отпадък от 80 000 000 чаши създава "река" от пластмаса с дължина 8 000 км – по-дълга и от река Нил.

Научен пробив: Бактерия превръща пластмасата в парацетамол