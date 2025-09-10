Тенденция: Значителен ръст на децата със СОП

През 2015 година децата, за които предоставяме допълнително финансиране с определени специални образователни потребности (СОП), бяха 15 000, а сега, тази година, са 25 000, което означава 66% увеличение, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на заседание на парламентарната комисия по образование и наука. Министърът отговори на въпрос от народната представителка Елисавета Белобрадова от ПГ на ПП – ДБ относно рязкото увеличение на броя на децата със специални образователни потребности в последните години.

Омбудсманът: Хиляди деца със СОП не успяват да завършат училище

Тенденция

По думите му, това е тенденция, която се наблюдава от около 10 години. „Аз неведнъж съм поставял този въпрос. Не сме правили изследване, но са правени промени в административната уредба,“ обясни министърът, като добави, че данните за ръста са получени от директори на училища и детски градини.

Още: Турция с планове да съкрати 12-годишния период на обучение

Министър Вълчев посочи, че директорите на училища и детски градини съобщават за обективно увеличение на децата със специални образователни потребности.

Той обясни, че комисиите са регионални, към регионалното управление, където работят специалисти, които в общия случай не са заинтересовани да лъжат и да класифицират учениците като такива със специални образователни потребности.

Промени в законодателството

В репликата си Белобрадова отбеляза, че без цялостен анализ на ситуацията не може да бъде обосновано внасянето на промени в законодателството през последните години. Министърът допълни, че се водят разговори с Министерството на здравеопазването за по-ранна възрастова оценка. „Това ще се направи за всички – между техните оценки и след това тези, които са в детските градини, защото те правят оценка, а ние от друга страна правим функционалната оценка,“ каза още Вълчев.

Още: НАТФИЗ с три нови стратегически партньорства в подкрепа на студентите и културния сектор