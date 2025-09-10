Войната в Украйна:

Тенденция: Значителен ръст на децата със СОП

10 септември 2025, 21:42 часа 555 прочитания 0 коментара
Тенденция: Значителен ръст на децата със СОП

През 2015 година децата, за които предоставяме допълнително финансиране с определени специални образователни потребности (СОП), бяха 15 000, а сега, тази година, са 25 000, което означава 66% увеличение, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на заседание на парламентарната комисия по образование и наука. Министърът отговори на въпрос от народната представителка Елисавета Белобрадова от ПГ на ПП – ДБ относно рязкото увеличение на броя на децата със специални образователни потребности в последните години.

Омбудсманът: Хиляди деца със СОП не успяват да завършат училище

Тенденция

По думите му, това е тенденция, която се наблюдава от около 10 години. „Аз неведнъж съм поставял този въпрос. Не сме правили изследване, но са правени промени в административната уредба,“ обясни министърът, като добави, че данните за ръста са получени от директори на училища и детски градини.

Още: Турция с планове да съкрати 12-годишния период на обучение

Министър Вълчев посочи, че директорите на училища и детски градини съобщават за обективно увеличение на децата със специални образователни потребности.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той обясни, че комисиите са регионални, към регионалното управление, където работят специалисти, които в общия случай не са заинтересовани да лъжат и да класифицират учениците като такива със специални образователни потребности.

Промени в законодателството

В репликата си Белобрадова отбеляза, че без цялостен анализ на ситуацията не може да бъде обосновано внасянето на промени в законодателството през последните години. Министърът допълни, че се водят разговори с Министерството на здравеопазването за по-ранна възрастова оценка. „Това ще се направи за всички – между техните оценки и след това тези, които са в детските градини, защото те правят оценка, а ние от друга страна правим функционалната оценка,“ каза още Вълчев.

Още: НАТФИЗ с три нови стратегически партньорства в подкрепа на студентите и културния сектор

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
деца СОП образование Красимир Вълчев
Още от Образование
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес