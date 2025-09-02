Войната в Украйна:

Франция преживя едно от най-горещите си лета

02 септември 2025, 15:41 часа 130 прочитания 0 коментара
Две изключителни горещи вълни, „извънреден“ пожар в Од, изсушени почви... Това лято Франция пострада особено от жегата. Месеците юни, юли и август се нареждат на трето място сред най-горещите лета след 2003 и 2022 г., според климатичния доклад, публикуван от Météo-France днес, предаде френският уважаван всекидневник Le Monde. 

Това е четвъртото поредно много горещо лято (2022, 2023, 2024 и 2025 г.), като десетте най-горещи лета са се случили след 2000 г., демонстрирайки ускоряването на предизвиканото от човека глобално затопляне.

Юни беше особено интензивен, с аномалия от +3,3°C, втори по големина след юни 2003 г. ОЩЕ: Жега над 40 градуса: Високо ниво на тревога във Франция

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
