Земята е заплашена от нов източник на глобално затопляне

Ново изследване показва, че възстановяването на озоновия слой води до затопляне на планетата, съобщи The Guardian. Учените са установили, че озонът нагрява планетата с 40% по-силно, отколкото се е предполагало първоначално. Бил Колинс от университета Рединг и негови сътрудници са използвали компютърен модел, за да прогнозират затоплянето, свързано с промените в озоновия слой от 2015 до 2050 г.

Учените са установили, че възстановяването на озоновия слой ще доведе до още по-голямо затопляне, а всички усилия по спирането на производството на озоноразрушаващи вещества ще бъдат обезмислени. Според прогнозите им към 2050 г. озонът ще бъде вторият по значимост фактор за затоплянето след въглеродния диоксид.

Изследователите подчертават, че възстановяването на озоновия слой все още е правилно решение и носи жизненоважна полза за здравето, защитавайки хората, животните и растенията от опасните ултравиолетови лъчи. По думите им част от допълнителния ефект на затоплянето може да се смекчи, ако се намали замърсяването на въздуха, но климатичната политика трябва да бъде преразгледана и да се вземе предвид неизбежното допълнително затопляне, свързано с възстановяването на озоновия слой.

