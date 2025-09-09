Август 2025 г. е бил третият най-топъл месец август на Земята

Изминалият месец август е бил третият най-топъл месец август на Земята, като горещи вълни е имало в Западна Европа и в Азия, според данни, публикувани от европейската програма за наблюдение на земята „Коперник“, предаде Франс прес. Подобно на месец юли 2025 г., и месец август 2025 г. е бил третият най-топъл в света месец август, като се взима предвид повърхността на земята и на океаните, след август 2023 г. и август 2024 г., се казва в съобщение на програмата.

Преди дни стана известно, че ново изследване показва, че възстановяването на озоновия слой води до затопляне на планетата, съобщи The Guardian. Учените са установили, че озонът нагрява планетата с 40% по-силно, отколкото се е предполагало първоначално. Бил Колинс от университета Рединг и негови сътрудници са използвали компютърен модел, за да прогнозират затоплянето, свързано с промените в озоновия слой от 2015 до 2050 г.

Учените са установили, че възстановяването на озоновия слой ще доведе до още по-голямо затопляне, а всички усилия по спирането на производството на озоноразрушаващи вещества ще бъдат обезмислени. Според прогнозите им към 2050 г. озонът ще бъде вторият по значимост фактор за затоплянето след въглеродния диоксид.

