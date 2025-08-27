Държавата със законови промени, за да се движи заедно с ЕС към въглеродна неутралност

Министерският съвет одобри на 27 август промени в Закона за ограничаване изменението на климата. Новите текстове са свързани с повишената общоевропейска амбиция в законодателния пакет "Подготвени за цел 55". Става въпрос за целта на ЕС за намаляване на емисиите с най-малко 55% до 2030 г. и за климатична неутралност до 2050 г. На европейско ниво вече са регламентирани редица промени в съществуващите механизми за намаляване на емисиите на парникови газове.

Част от законодателния пакет се отнася и към въвеждане на изцяло нови подходи за гарантиране постигането на общата цел за намаляване на емисиите.

Вкарваме две директиви, свързани с емисиите

С промените в Закона за ограничаване изменението на климата се транспонират две директиви, свързани с функционирането на Европейската система за търговия с квоти за емисии на парникови газове и приноса на въздухоплаването към целта на ЕС.

Снимка: iStock

Въвеждат се и национални мерки по прилагане на три регламента, които касаят включването на дейностите в областта на морския транспорт в системата на ЕС за търговия с емисии, както и мониторинга, докладването и проверката на емисиите на допълнителни парникови газове и емисиите от допълнителни видове кораби; обхвата, опростяването на докладването и правилата за съответствие и определянето на целите на държавите членки за 2030 г. и задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове през периода 2021 - 2030 г., допринасящи за действията в областта на климата съгласно Парижкото споразумение.

Посочените по-горе директиви и регламенти са в сила от 2023 г., което налага възможно най-бързо те да бъдат транспонирани в националното законодателство и да се въведат нови национални мерки или промяна във вече съществуващи мерки по прилагането на регламентите.

Национална дългосрочна цел

Приетите текстове включват и поставянето на национална дългосрочна цел за постигане на климатична неутралност и нулеви нетни емисии на парникови газове - не по-късно от 2050 г., в съответствие с разпоредбите на Парижкото споразумение и Регламент (ЕС) 2021/1119 (Европейски закон за климата), обявиха от пресцентъра на Министерски съвет.

