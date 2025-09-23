Войната в Украйна:

Заради "войната с климата": Близо 63 хиляди са смъртните случаи в Европа

23 септември 2025, 16:16 часа 341 прочитания 0 коментара
Близо 63 000 са смъртните случаи, свързани с жегата. Те са регистрирани в Европа между 1 юни и 30 септември 2024 г., годината, в която е регистрирано едно от най-горещите лета досега, съобщи италианската информационна агенция ANSA, позовавайки се на проучване, публикувано в списанието Nature Medicine и ръководено от Института за глобално здраве в Барселона, подчертава необходимостта от засилване на стратегиите за адаптация към покачващите се температури, например чрез системи за предупреждение за топлинни вълни.

Броят на смъртните случаи е с 23,6% по-висок от прогнозирания за лятото на 2023 г. , когато са регистрирани почти 51 000 случая, докато е с 8,1% по-нисък от този през 2022 г. (около 68 000 случая). ОЩЕ: Десетки милиарди евро загуби - кои държави пострадаха най-много икономически от летните горещини и къде е България?

България е на трето място

Италия е най-голямата по брой смъртни случаи , с над 19 000, следвана от Испания (6700) и Германия (около 6300).

Смъртността е най-висока в Гърция, с 574 смъртни случая на милион жители, следвана от България (530 смъртни случая на милион) и Сърбия (379 смъртни случая на милион). В тази класация Италия е пета с 323 смъртни случая на милион души.

Припомняме, че за 2025 година най-големите загуби заради жегите са претърпели Кипър, Гърция, Малта и България, където краткосрочните загуби са превишили 1% от добавената стойност на икономиката. След тях следват Испания, Италия и Португалия.

Като цяло, 15 от 32-те оценени държави са регистрирали най-високата смъртност, свързана с температурата, през лятото на 2024 г. „Европа е континентът, който се затопля най-бързо, с два пъти по-висок темп от средния за света“, казва ръководителят на изследователите Томаш Янош. ОЩЕ: Европа се пече под "горещ купол" - Испания, Гърция, Франция, Италия изгарят (СНИМКИ)

Кои хора са най-застрашени?

Най-застрашените са жените и възрастните хора: първите с 46,7% по-висока смъртност от мъжете, докато вторите се оценяват на 323% по-висока смъртност от всички останали възрастови групи. 

Цялото проучване - може да видите ТУК.

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Жега горещо време климатични промени
