15 октомври 2025, 09:41 часа 0 коментара
Неочаквано предложение за брак накара Кейти Пери да проговори за новата си връзка (ВИДЕО)

По време на първото си лондонско участие от турнето "Lifetimes" в понеделник, 13 октомври, поп певица Кейти Пери изглежда направи първия си открит коментар, намекващ за връзката ѝ с бившия канадски министър-председател Джъстин Трюдо, след като двамата бяха наскоро забелязани да се целуват на яхта в Калифорния. Във видео, публикувано от посетител на концерта в TikTok, фен на име Дарън говори с Пери на сцената, а тя го пита "Какво пише на табелата ти?". Фенът отговаря: "Чух, че си необвързана?".

"Чу, че съм необвързана? Интересно", изглежда шокирана Пери, докато тълпата се смее и ги аплодира. След това Дарън показа табелата си - на която пише: "Кейти Пери, ще се омъжиш ли за мен?" — и падна на едно коляно. А Пери отговоря с усмивка. "Щеше да е по-удачно, ако ме беше попитал преди 48 часа."

@charl_robbins a live proposal at @Katy Perry the lifetimes tour, london night 1. sorry darren, you’re just the one who got away ❤️‍🩹 #katyperry #lifetimestour #lifetimestourlondon @The O2 ♬ original sound - charlotte

В друго видео от концерта, докато Пери пее, фен успява да се качи на сцената, но бързо е свален от охраната. "Той просто закъсня малко…", коментира отново изпълнителката, като сякаш тактично намеква за зараждащия се ѝ роман с Трюдо.

Романсът на Пери и Трюдо

Пери и Трюдо бяха забелязани да се целуват и да се държат интимно на яхта край бреговете на Санта Барбара в края на септември, според снимки, получени от Daily Mail в събота, 11 октомври.

Романтичната поява идва след месеци на слухове, че двамата излизат, след като за първи път бяха забелязани на 28 юли, докато вечерят заедно в ресторант Le Violon в Монреал, припомня People.

Снимки: Getty Images

Появата на Пери с Трюдо идва след раздялата ѝ с бившия ѝ годеник Орландо Блум. Новината беше съобщена в края на юни, като двойката потвърди раздялата си през следващия месец. Бившите партньори имат обща дъщеря - петгодишната Дейзи Дав.

Трюдо се раздели със съпругата си Софи Грегуар през 2023 г., след 18 години брак. Двамата имат три общи деца. 

Ева Петрова
