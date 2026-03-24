Една от най-старите и големи руски рафинерии спря работа след 13-ти удар с дронове

Рафинерията в Саратов е преустановила дейността си след като беше успешно атакувана с дронове от Украйна в нощта на 21 март. Това съобщават както източници на руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, така и на Reuters.

Според информация от украинския генщаб са ударени вторична установка за рафиниране на петрол и вертикален резервоар за съхранение на петрол и горива (RVS-10000). Източници на ASTRA от руското министерство на извънредните ситуации потвърдиха тази информация. В допълнение към установката, резервоар за съхранение на дизелово гориво с капацитет 10 000 тона се е запалил, изгаряйки площ от 400 квадратни метра.

Саратовската рафинерия е част от "Роснефт", една от най-старите в Русия. Към 2023 г. капацитетът ѝ за рафиниране на петрол е бил 4,8 милиона тона. От началото на пълномащабната война в Украйна тя е атакувана поне 13 пъти.

Освен рафинерията, отломки от дрон са паднали върху местната ТЕЦ № 2 - там е повреден кабел, а един от дроновете е експлодирал близо до център за временно задържане на непълнолетни правонарушители, на ул. "Пономарьов". По това време там са били задържани двама тийнейджъри - те не са пострадали, но един охранител е бил ранен.