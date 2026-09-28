България научи съперника, срещу когото ще се бори за оставане в Световна група I на Купа Дейвис

Отборът на България научи следващия си съперник в отборната тенис надпревара Купа Дейвис. "Лъвовете" ще се борят за оставането си в Световна група I на първенството, след като не успяха да победят Дания преди седмица. Родните представители поведоха на два пъти в общия резултат, но отстъпиха с 2:3 от скандинавците. В последния решителен пети мач Илиян Радулов загуби с 0:2 (1:6, 4:6) от Елмер Мьолер. Преди това Григор Димитров и българският дует Александър Донски и Пьотр Нестеров записаха победа съответно за 1:0 и 2:1, но Холгер Руне надделя над Радулов и Димитров в двете си срещи на сингъл.

България ще гостува отвъд Океана през февруари

А с успеха си над 21-годишния българин Мьолер сложи край на българската мечта. През февруари "лъвовете" ще трябва да се борят в плейофите за оставане в Световната група I на Купа Дейвис. Сега стана ясно, че съперникът на България ще бъде Парагвай. Това отреди изтегленият днес жребий, съобщават от Българската федерация по тенис. Срещата ще се играе на 5/6 или 6/7 февруари 2027 година на клей кортове в Парагвай.

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След загубата от Дания "лъвовете" заемат 34-о място в обновената ранглиста за Купа "Дейвис". Парагвай, от своя страна, допусна поражение с 2:3 при гостуването си на Перу. Звездата на парагвайците Даниел Вайехо заема №58 в световната ранглиста към момента. България има една победа над този съперник. През 2022 година страната ни надделя над Парагвай с 3:1 в София при дебюта на капитана на родния тим Валентин Димов.

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