"Голдман Сакс" за играта на Тръмп с дизела: Цените ще се вдигнат, ще бъде "разрушително"

Goldman Sachs ("Голдман Сакс") моделира сценарий на потенциална забрана за износ на дизелово гориво от САЩ, който показва, че в началото цената в страната ще спадне с около 0,25 долара на галон за всяка седмица, през която е в сила забраната - тоест, първоначално ще има умерен натиск за понижение на цените на дизела. Но колкото по-дълго трае забраната, толкова по-лошо ще стане положението. Президентът на САЩ Доналд Тръмп подкрепи миналия вторник идеята за забрана на износа на дизел от САЩ - най-големия износител на това гориво в света.

Въпреки това министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт заяви в сряда, че такава забрана няма да даде резултат и вместо това може да доведе до повишение на цените на бензина и авиационното гориво.

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Числата в САЩ

В своя анализ инвестиционната банка изчислява, че докато има налични складови капацитети, всяка седмица на забрана за износ на дизелово гориво би намалила средните цени на дребно в САЩ с около 25 цента на галон, или малко под 4% от сегашното ниво от 6,50 долара за галон.

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„Колкото по-дълго трае забраната за износ на дизелово гориво, толкова по-разрушително вероятно ще бъде нейното въздействие, като оказва натиск за повишение на цените на бензина, тъй като дизеловото гориво, бензинът и реактивното гориво се произвеждат до голяма степен заедно“, се посочва в доклада на банката, цитиран от Reuters.

Goldman Sachs оценява, че след като складовите запаси от дизелово гориво се запълнят, всяка седмица на забрана за износ от САЩ вероятно ще бъде свързана с натиск за повишение от 0,3 долара на галон върху цените на бензина на дребно в страната.

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Прогнозата за Европа

Банката казва, че според нейните оценки всяка седмица, през която е в сила забраната за износ на дизелово гориво от САЩ, би повишила европейските цени на едро на дизела с 3 долара за барел, или малко под 2%, въпреки че освобождаването на дизелово гориво от европейските стратегически петролни резерви би могло да компенсира около половината от това повишение на цените.

„След отмяната на забраната за износ на дизелово гориво цените на дизела в САЩ вероятно ще се приведат в съответствие с цените в други региони, включително в Европа, което ще окаже натиск за повишение на цените на дизеловото гориво в САЩ и натиск за понижение на цените в чужбина“, добавят от банката.

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