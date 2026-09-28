Донев отвърна на БНБ за данък "свръхпечалба" и обясни за домашната ракия

Финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев влезе в остър задочен спор с управителя на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев заради предложението за облагане на свръхпечалбите на банките. В кратък коментар пред медиите Донев определи позицията на гуверньора като "излизане извън правомощията" и заяви, че управителят на централната банка не трябва да заема политически позиции.

"Това е, според мен, излизане извън правомощията на гуверньор на БНБ. Особено финалът на неговото изказване навежда в размисли в друга посока, които са абсолютно неправилни по отношение на управителя на БНБ, който и да е той. Защото не трябва да застъпва политически тези, а той това прави", коментира Донев. Още: БНБ остро предупреди кабинета за данъка върху свръхпечалбите на банките

Спорът за свръхпечалбите на банките

Повод за острия тон станаха предупрежденията, че предложеното облагане може да доведе до поскъпване на банковите услуги и кредитите и да затрудни достъпа до финансиране. Донев определи тези опасения като "внушения", които не разбира, и защити мярката като необходима за облагането на извънредно високите печалби.

Министърът се позова и на решението на рейтинговата агенция Fitch от петък да повиши перспективата пред кредитния рейтинг на България. Според него подобна стъпка не би била възможна, ако предлаганата мярка създаваше сериозен риск за банковия сектор или инвеститорите. По думите му сигналът към инвеститорите от облагането на свръхпечалбите е "изключително положителен".

"Аз ще изнеса, ако се налага, и официални данни за процента на свръхпечалбата и ще ви кажа, че той е няколкостотин. Нормално ли е това? Нормално ли е тази свръхпечалба да бъде изнесена извън България?", запита Донев.

Само преди седмица заместник-ресорният министър Людмила Петкова заяви пред журналисти, че има компании, които за последните 5-6 години са отчели близо 600% ръст на печалбите си. Още: Гълъб Донев за галопиращите цени: "Виновни са външни кризи и блокади"

Реформа на държавните разходи

Донев коментира и подготовката на проектобюджета за 2027 г., като посочи, че предстои реформа в разходната му част. Той обаче не даде конкретика за това кои разходи ще бъдат оптимизирани и какви мерки се подготвят.

По думите му проектът на държавния бюджет върви "ръка за ръка" по отношение на приходите и разходите, а основната цел на финансовия министър е двете страни да бъдат балансирани. На въпрос откъде ще дойде оптимизацията на разходите Донев отговори, че това "ще се види малко по-късничко".

Сред приоритетите на новата бюджетна рамка той посочи политиката в подкрепа на децата и семействата. По думите му данъчните облекчения за семейства с деца трябва да станат постоянни, вместо да се въвеждат временно чрез преходни разпоредби. Затова те ще бъдат регламентирани в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, където ще бъдат определени и конкретните размери на облекченията. Още: Не готвим наказание с данъчните реформи: Зам.-финансов министър говори за парите на кабинета "Радев"

Домашната ракия остава за лична употреба

Финансовият министър коментира и режима за домашното производство на ракия, като увери, че държавата няма да ограничава производството за лична и семейна консумация.

Донев обясни, че домашната ракия се произвежда при специален режим и при намалени акцизни ставки, като е предназначена единствено за лична употреба от хора, които отглеждат лозя или други плодове и произвеждат алкохол от собствената си продукция.

Проблемът според него е свързан с използването на този режим за търговия. По думите му значителна част от произведената в България ракия идва от т.нар. селски казани, като част от нея впоследствие достига до търговски обекти. Още: 7 месеца за бюджета минаха: Данъци влизат, разходите са повече - сега накъде?

"Има обаче злоупотреби с търговия на такава ракия. 50% от произведената в България ракия идва от дестилерии, които са за домашна употреба, или т. н. селски казани. Част от тази ракия постъпва в търговските обекти [...] Такава ракия, произведена при тези условия, не може да бъде държана в търговски обекти със стопанска търговска цел и не може да се предлага за консумация в ресторанти, в хотели, в къщи за гости и всякакви такива търговски обекти", категоричен бе Гълъб Донев.