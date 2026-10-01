Как да разпознаем и да се предпазим от онлайн измамите?

ЛЕВ ИНС посвещава октомври на киберсигурността с практични съвети за хората и проверка на готовността за бизнеса за справяне с изискванията по НИС-2.

Европейската агенция за киберсигурност ENISA публикува на 22 септември нов обзор на заплахите, който отново поставя фишинга и социалното инженерство сред най-често използваните подходи при кибератаки. Атаките със софтуер за изнудване остават сред инцидентите с най-тежки краткосрочни последици за организациите, а изкуственият интелект все по-често се използва за убедителни фалшиви текстове, гласове и видео.

Киберсигурността е във фокуса на октомврийската кампания на застрахователната компания ЛЕВ ИНС. През последните месеци все повече измами започват с обикновено на вид съобщение, обаждане или видео. Целта е да бъдат разпознати рисковите ситуации навреме, а бизнеса да прецени доколко е подготвен за дигитални инциденти.

Съобщение за неплатена доставка, обаждане от „банката“, искане за спешен превод от името на колега или видео с познато лице, което препоръчва инвестиция, вече могат да изглеждат убедително. В проучване на Агенцията на ЕС за основните права, публикувано през юни 2026 г., 24% от 26 453 анкетирани в ЕС посочват, че през живота си са били подведени чрез съобщение или имейл да преведат пари, да платят за несъществуваща стока или услуга или да разкрият лични данни.

През 2024 г. 22% от предприятията в ЕС с най-малко 10 заети са преживели инцидент, свързан с ИКТ сигурността, който е довел до недостъпност на услуги, увреждане на данни или разкриване на поверителна информация. В България техният дял е 12%. Данните включват инциденти с различни причини, сред които злонамерени действия и технически неизправности.

Измамите се променят, но винаги разчитат на доверие

Фалшивите имейли и съобщения остават удобна входна точка за измама. Измамникът използва познат или авторитетен подател, за да поиска парола, код за потвърждение или плащане. Обаждане от познат номер или глас, който напомня на близък човек, може да създаде същото усещане за сигурност.

AI инструментите улесняват създаването на убедителни текстове, клонирани гласове и манипулирано видео. При такива опити външният вид на съобщението или гласът отсреща вече не са достатъчно доказателство, че човекът или организацията отсреща са тези, за които се представят.

За компаниите една компрометирана поща може да доведе до подменена фактура, неоторизиран достъп до системи или разкриване на данни. Зловредният софтуер може да блокира работата на организацията и да наложи продължително възстановяване.

Как ЛЕВ ИНС се включва в месеца на киберсигурността

Дигиталният инцидент рядко приключва с повреден компютър. Той може да означава загубени средства, прекъсната работа, изтекли данни и време за възстановяване. ЛЕВ ИНС разглежда киберсигурността като част от управлението на риска, а превенцията като начин част от инцидентите да бъдат избегнати навреме.

Компанията работи по темата с ученици, родители и учители чрез образователни срещи, кампании и инициативата „Пази детето в интернет“. По данни на ЛЕВ ИНС тези инициативи са достигнали до над 150 000 души от посочените групи в периода 2021–2025 г. През 2026 г. компанията организира и национално състезание по киберсигурност за ученици.

При децата превенцията не се изчерпва с техническата защита на устройството. Те трябва да разпознават искания за лична информация, натиск от непознати и опити за измама. Важно е да знаят и към кого да се обърнат, когато разговор, публикация или съобщение ги притесни.

Допълнителното покритие „Безопасен интернет“ на ЛЕВ ИНС включва инструменти за родителски контрол и ограничаване на достъпа до рискови сайтове.

Четири седмици с полезни знания за киберграмотност

Всяка седмица през октомври кампанията ще разглежда различна тема чрез статия, кратко видео с Явор Колев, директор „Информационни технологии“ в ЛЕВ ИНС, и онлайн куиз.

Първа седмица: Фишинг и подозрителни искания за пари, данни или кодове за достъп.

Фишинг и подозрителни искания за пари, данни или кодове за достъп. Втора седмица: Гласови измами и проверка на човека, който се обажда.

Гласови измами и проверка на човека, който се обажда. Трета седмица: Разумно споделяне на информация при работа с инструменти с изкуствен интелект.

Разумно споделяне на информация при работа с инструменти с изкуствен интелект. Четвърта седмица: Какво е deepfake съдържание, при което видяното и чутото не са достатъчно доказателство.

Най-сигурният навик е да се проверява самото искане, а не само как изглежда съобщението. При неочаквана молба за пари, лични данни или код за потвърждение, експертите на ЛЕВ ИНС препоръчват да потърсим човека или организацията през познат телефонен номер или официалния сайт. „Не въвеждайте пароли и кодове в страница, отворена чрез линк от съмнително съобщение. Ако вече сте предоставили достъп, изпратили сте код или сте извършили плащане, свържете се незабавно с банката или съответната услуга. Сменете и засегнатите пароли, особено ако същата парола се използва и за други профили“, съветва Явор Колев.

Всеки успешно преминат седмичен куиз носи дигитална карта с най-важното по темата. Участниците, които преминат четирите куиза и съберат картите, ще получат сертификат за киберграмотност.

Готов ли е бизнесът за киберинцидент

ЛЕВ ИНС предлага онлайн проверка на готовността по НИС-2 и на текущите мерки за киберсигурност. След попълване на формата бизнесът получава предварителен ориентир дали дейността му може да попада в обхвата на изискванията, оценка на наличните мерки и насоки за следващи действия.

Този предварителен анализ не замества индивидуална правна или техническа оценка. Тя насочва вниманието към реалните процеси, достъпи, отговорности и възможни пропуски в организацията.

Всеки попълнил проверката получава безплатна консултация с кибер експерт. Сред решенията за бизнеса е застраховката „Кибер Лев“, която включва превантивна защита, експертно съдействие при инцидент и застрахователно покритие съобразно условията на продукта. Проверката ще бъде достъпна до края на ноември.

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Европейската директива NIS 2, въведена в България с измененията в закона за киберсигурност, е решителна стъпка към осигуряване на по-стабилна работна среда и непрекъсваемост на процесите на редица организации.

Използвайте тази възможност за бизнеса си, законът не е поредната регулация, а е основа за устойчиво развитие. Вижте дали вашият бизнес попада в обхвата на новата регулаторна рамка и получете персонална консултация, която ще ви помогне да постигнете съответствие.

NIS 2 въвежда сериозни санкции както за бизнеса, така и за управляващите го. Киберсигурността вече не е технически въпрос. Тя е управленско решение. В контекста на все по-дигиталната икономика защитата на данните се превръща в ключово конкурентно предимство.